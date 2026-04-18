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Escena

Agreden a rapera Ice Spice en restaurante de Los Ángeles

La rapera Ice Spice fue abofeteada por una fan en Hollywood; el altercado escaló a golpes y ya hay acciones legales en curso

  • 18
  • Abril
    2026

La rapera estadounidense Ice Spice fue agredida durante un altercado ocurrido en un restaurante de comida rápida tipo McDonald’s en Hollywood, Los Ángeles, un incidente que quedó registrado en video y cámaras de seguridad.

De acuerdo con las imágenes, la artista se encontraba sentada en una cabina junto a una amiga cuando una joven se acercó de forma repentina a la mesa. La fan habría intentado entablar contacto y buscar sentarse cerca de ellas, lo que generó incomodidad en la cantante y su acompañante.

Ante la situación, Ice Spice le pidió a la joven que se retirara. Fue entonces cuando la tensión escaló y la fan reaccionó propinándole una bofetada a la rapera.

Escalada del conflicto

Tras el golpe, se desató un enfrentamiento dentro del establecimiento. Personas presentes intervinieron para separar a las involucradas, mientras la fan era sacada del local.

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En videos posteriores, se observa que el conflicto continuó en el exterior del restaurante, donde ambas partes intercambiaron insultos y la situación volvió a derivar en agresiones físicas.

También se reporta que, en medio del caos, un teléfono móvil fue recogido del suelo por Ice Spice, presuntamente perteneciente a una de las personas involucradas, y que habría sido dañado durante el altercado.

Versión de la fan

Una mujer identificada como Vayah, señalada como la agresora en los videos difundidos, ofreció su versión de los hechos a medios estadounidenses. Aseguró que intentó acercarse a la artista de forma respetuosa, pero que fue insultada por la rapera, quien supuestamente la habría llamado “perra”, lo que detonó su reacción.

La joven también sostiene que la discusión continuó fuera del restaurante, donde se produjo una segunda confrontación física.

El abogado de Ice Spice, Bradford Cohen, declaró a TMZ que el ataque fue denunciado ante el Departamento de Policía de Los Ángeles y que se emprenderán acciones legales tanto penales como civiles contra los responsables.

Asimismo, señaló que se evalúa la posibilidad de responsabilizar al establecimiento por presuntas fallas en sus medidas de seguridad durante el incidente


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