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Tamaulipas

Pausan trabajos de conexión con la autopista Mante-Ocampo-Tula

Labores quedan detenidas al no firmarse aún el convenio con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el gobierno de Tamaulipas

  • 19
  • Mayo
    2026

Luego de que comenzaran los trabajos de ampliación de la carretera que conduce a la cabecera municipal de El Mante, la cual conectará con la autopista  Mante-Ocampo-Tula, solo se encuentran las barreras plásticas. 

Poco antes de la inauguración de esta autopista tipo A2 de alta especificación que conectará al sur de Tamaulipas con el centro del país, comenzaron en el tramo federal los trabajos de ampliación, sin embargo, quedaron detenidos debido a que no se ha firmado aún el convenio con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el gobierno de Tamaulipas. 

Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas, informó que a más tardar en una semana y media se tendrá firmado el documento donde la dependencia federal cederá al estado los tramos federales para que el gobierno de Tamaulipas se haga cargo de esta vía federal. 

“Esos trabajos son los únicos que pudimos hacer en el tramo estatal, porque en la zona federal no nos podemos meter hasta que tengamos el convenio específico”, dijo Cepeda Anaya. 

La autopista Mante-Ocampo-Tula es una vía estatal de 107 kilómetros de longitud, la cual reduce el tiempo de traslado con el centro del país hasta en dos horas. 

Especificaciones técnicas

* Longitud: 107 kilómetros.
* Tipo de vía: Carretera tipo A2 (dos carriles de  3.5 metros cada uno, uno por sentido, y acotamientos de 2.5 metros). 
* Velocidad de proyecto: 90 a  110 km/h. 
* Obras principales: Destaca su megatúnel de 1,815 metros de longitud (uno de los más largos de México), además de 22 puentes y  3 entronques.
* Sustentabilidad: Reconocida como Proyecto de Desarrollo Sostenible del Año en los GRI Awards 2026 gracias al uso de concreto bajo en emisiones de CO2 y pasos de fauna.


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