Nuevo León

Nuevo León proyecta 15 mil cruces en Puente Colombia

La intervención incluyó rehabilitación estructural mediante recarpeteo con concreto hidráulico, buscando mayor, durabilidad y eficiencia operativa

Durante la inauguración del pavimento de concreto hidráulico en el Puente Colombia y la ampliación de la Carretera Ribereña, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda afirmó que la meta para los próximos cuatro años es alcanzar 15 mil cruces diarios en el puerto fronterizo.

Acompañado por el alcalde de Laredo, Texas, Víctor Treviño, y el secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco González, el mandatario destacó que el Puente Colombia pasó de registrar 300 cruces diarios en 2021 a 7 mil en 2026, lo que ha incrementado los ingresos y permitido nuevas inversiones en infraestructura.

Ampliación de carretera y modernización del puente

La ampliación de la Carretera Ribereña consistió en la expansión de dos a cuatro carriles para enlazar la Nueva Carretera Colombia con el puerto fronterizo, con el objetivo de mejorar la movilidad y agilizar el flujo vehicular nacional e internacional.

Dentro del complejo fronterizo también se inauguró la reconstrucción integral de carriles del Puente Colombia, donde se colocó concreto hidráulico para reforzar la estructura que conecta a México y Estados Unidos.

La intervención incluyó rehabilitación estructural mediante recarpeteo con concreto hidráulico, buscando mayor seguridad vial, durabilidad y eficiencia operativa para transporte de carga y usuarios particulares que se dirigen a la Aduana Colombia.

Impulso al comercio exterior y nuevos proyectos

El gobernador señaló que el crecimiento en cruces ha permitido financiar nuevas carreteras y obras estratégicas. De mantenerse la tendencia, estimó que para 2030 el flujo podría duplicarse, generando mayores recursos para infraestructura y desarrollo.

Las obras forman parte de un plan integral para modernizar los accesos fronterizos, fortalecer la competitividad regional y garantizar condiciones óptimas para el crecimiento del comercio y el turismo.

Carrera binacional y gira en Texas

Previo al acto inaugural, el mandatario participó en la primera edición de la carrera binacional transfronteriza “Nuevo León-Laredo”, evento que se realizará de manera anual como símbolo de cooperación entre ambas entidades.

Con estas actividades, García Sepúlveda concluyó una gira de trabajo de tres días por Texas, donde sostuvo reuniones en Dallas, Houston y Laredo en preparación rumbo al Mundial de Futbol 2026.

IMG_2216.JPG

 


