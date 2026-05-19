Autoridades federales ponen en marcha el Operativo Enjambre

El Operativo Enjambre, estrategia enfocada en detectar presuntos actos de corrupción y posibles nexos entre servidores públicos y grupos delictivos, ya se encuentra activo en Tamaulipas, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT), que informó sobre investigaciones en curso y coordinación con instancias federales.

El representante de la Fiscalía estatal, Jesús Eduardo Govea Orozco, reveló que las indagatorias comenzaron desde que se tuvo conocimiento de los hechos y posteriormente fueron atraídas por la Federación debido a su naturaleza jurídica.

“Existe una investigación en curso. La Fiscalía General de Justicia intervino inicialmente y posteriormente la Fiscalía General de la República tomó conocimiento por tratarse de competencia federal”, declaró.

La implementación de esta estrategia en Tamaulipas ocurre luego de una serie de detenciones de alto perfil registradas en otras entidades del país, donde autoridades han señalado a alcaldes, exfuncionarios y mandos policiales por presuntos vínculos con estructuras criminales.

El Operativo Enjambre cobró notoriedad en el Estado de México, particularmente en Nicolás Romero, tras el hallazgo de una fosa clandestina. En ese municipio, Adrián Mauricio “N”, exdirector de Seguridad Pública, fue vinculado a proceso por delitos de secuestro exprés y extorsión.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre posibles investigaciones contra alcaldes, exalcaldes o exsecretarios en Tamaulipas, Govea Orozco aclaró que la Fiscalía estatal no tiene abiertas líneas de investigación propias en ese sentido.

Precisó que cualquier denuncia o expediente relacionado con funcionarios públicos debe revisarse ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependencia encargada de esos procedimientos.

Fiscalía colabora con FGR tras agresión a policías federales en Matamoros

En otro tema, la Fiscalía de Tamaulipas confirmó que mantiene coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) por la agresión registrada contra policías federales en el municipio de Matamoros.

Govea Orozco informó que, tras los hechos, se reforzaron los operativos de seguridad y se intensificó el trabajo conjunto entre instituciones de los tres niveles de gobierno.

“Sí hay una investigación en curso y existe colaboración institucional en todos los niveles”, señaló el funcionario, al precisar que el caso corresponde al ámbito federal.

El fiscal también aclaró que, hasta ahora, no existe en la dependencia estatal una investigación formal relacionada con exalcaldes o exsecretarios del Gobierno estatal, aunque insistió en que cualquier información al respecto debe consultarse con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Respecto a los cuestionamientos sobre una eventual investigación contra el exsecretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, el funcionario evitó confirmar cualquier procedimiento y reiteró que corresponde a otra instancia determinar el estatus de posibles expedientes.

Sobre la agresión contra personal de seguridad vinculado al consulado en Matamoros y un eventual riesgo diplomático, la Fiscalía descartó una afectación de ese tipo, aunque evitó profundizar en detalles de la evaluación oficial.

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