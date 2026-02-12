Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
persecucion_matamoros_9f3e0a4ef2
Tamaulipas

Perscución daña instalaciones de Seguridad Pública de Matamoros

Autoridades locales anunciaron que el objetivo del despliegue era un operativo de vigilancia en distintos puntos de la ciudad

  • 12
  • Febrero
    2026

Un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Guardia Estatal, registrado durante la madrugada de este jueves, derivó en una persecución que culminó frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, donde se reportaron daños materiales tanto en el edificio como en unidades oficiales.

De acuerdo con información de autoridades municipales, el inmueble presentó al menos nueve impactos de bala. El alcalde Alberto Granados aclaró que los hechos no constituyeron un ataque directo contra la corporación, sino que los daños fueron resultado colateral de la persecución.

persecución-matamoros.jpg

El titular de Seguridad Pública municipal, Eduardo Jeu Silva, informó que no se registraron personas lesionadas ni detenidas. No obstante, como resultado del operativo se logró el aseguramiento de una camioneta Cadillac, un arma larga, un chaleco antibalas y diverso equipo táctico.

persecución-matamoros.jpg

Según el reporte del sistema C5, el llamado de emergencia se recibió alrededor de la 1:20 de la mañana. La persecución inició en la avenida 12 de Marzo y concluyó frente a las instalaciones de Seguridad Pública.

persecución-matamoros.jpg

Tras los hechos, autoridades locales anunciaron el despliegue de un operativo de vigilancia reforzada en distintos puntos de la ciudad. Durante la madrugada, habitantes de sectores cercanos reportaron detonaciones y presencia de unidades de seguridad, lo que provocó movilización preventiva y cierres momentáneos de circulación en la zona.

Hasta el momento, el reporte oficial se mantiene sin víctimas. Autoridades continúan con labores de seguridad y vigilancia en el municipio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_pepe_aguilar_angela_454a3cebf8
Desmiente Presidenta ataque armado contra Pepe y Ángela Aguilar
escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
Whats_App_Image_2026_02_12_at_7_40_29_PM_c56a2f9597
Seguridad entrega incentivos económicos a policías
publicidad

Últimas Noticias

fiscal_nuevo_leon_f8e92bd6fd
Fallas en sistema de Fiscalía dificultan denuncias por fraude
la_adictiva_chivas_america_bdfe2a4d50
Encabezará La Adictiva show de medio tiempo en Clásico Nacional
elma_correa_mexicana_premio_bbcd776a8f
Elma Correa primer mexicana en ganar el Premio Biblioteca Breve
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
HA_2_Pn_HS_Ws_A_Aid_L9_805e04e518
Tigres golea 4-1 al Forge FC y espera rival en la 'Conca'
publicidad
×