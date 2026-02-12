Perscución daña instalaciones de Seguridad Pública de Matamoros

Un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Guardia Estatal, registrado durante la madrugada de este jueves, derivó en una persecución que culminó frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, donde se reportaron daños materiales tanto en el edificio como en unidades oficiales.

De acuerdo con información de autoridades municipales, el inmueble presentó al menos nueve impactos de bala. El alcalde Alberto Granados aclaró que los hechos no constituyeron un ataque directo contra la corporación, sino que los daños fueron resultado colateral de la persecución.

El titular de Seguridad Pública municipal, Eduardo Jeu Silva, informó que no se registraron personas lesionadas ni detenidas. No obstante, como resultado del operativo se logró el aseguramiento de una camioneta Cadillac, un arma larga, un chaleco antibalas y diverso equipo táctico.

Según el reporte del sistema C5, el llamado de emergencia se recibió alrededor de la 1:20 de la mañana. La persecución inició en la avenida 12 de Marzo y concluyó frente a las instalaciones de Seguridad Pública.

Tras los hechos, autoridades locales anunciaron el despliegue de un operativo de vigilancia reforzada en distintos puntos de la ciudad. Durante la madrugada, habitantes de sectores cercanos reportaron detonaciones y presencia de unidades de seguridad, lo que provocó movilización preventiva y cierres momentáneos de circulación en la zona.

Hasta el momento, el reporte oficial se mantiene sin víctimas. Autoridades continúan con labores de seguridad y vigilancia en el municipio.

