Víctima de ataque armado en centro de Monterrey continúa grave

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que tras la balacera registrada en el centro de Monterrey, frente al Mercado Juárez, se logró la detención de seis personas, presuntamente relacionadas con los hechos.

El fiscal detalló que el saldo fue de siete a ocho personas lesionadas, de las cuales solo una permanece en condición de reserva, mientras que el resto se encuentra fuera de peligro.

Indicó que entre los heridos se encuentran transeúntes que estaban en la zona al momento del ataque.

Víctimas pertenecían a grupo vinculado a hechos violentos

De acuerdo con Flores Saldívar, los lesionados formarían parte de un grupo involucrado directamente en los hechos violentos, quienes al participar en la agresión armada terminaron lesionando a personas ajenas que se encontraban en el lugar.

El fiscal confirmó que los detenidos corresponden a los individuos previamente identificados por el municipio de Monterrey, mismos que ya habían sido señalados como participantes en el evento.

Señaló que la Fiscalía cuenta con una cronología de lo ocurrido y que se continúa con las investigaciones para determinar las causas que originaron el enfrentamiento, así como para realizar la correcta clasificación del delito y definir las responsabilidades legales.

Finalmente, Javier Flores Saldívar reiteró que las indagatorias siguen en curso y que conforme se integren más datos de prueba se informará sobre la situación jurídica de los detenidos.

