Refuerzan operativos en Ciudad Victoria para inhibir delitos

El secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Silva, anunció el reforzamiento de los operativos de vigilancia por parte de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal, centrados principalmente en las zonas periféricas donde se registran los delitos más álgidos. El objetivo es inhibir los hechos delictivos en sus diversas modalidades.

Reséndez Silva también destacó que, al finalizar 2025, se reportó un aumento significativo en el robo de cableado de los postes de alumbrado público, lo que ha afectado a un número considerable de luminarias en las calles y avenidas principales.

Aunque no precisó la cantidad exacta, aseguró que se trata de kilómetros de cable y del sistema de semaforización, lo que representa pérdidas superiores a un millón de pesos.

Además, informó que la ciudad cuenta con un total de 600 cámaras de videovigilancia, de las cuales 100 están instaladas en comercios del primer cuadro, con el fin de frenar el robo a negocios y aumentar la vigilancia en todos los sectores de la capital.

Según el mapa delincuencial, los puntos más críticos se localizan en la periferia, especialmente al norte, cerca de la carretera interejidal.

“Las incidencias se presentan más en esa zona y, para atender esta situación, se han implementado acciones importantes como el incremento de la videovigilancia y de los rondines por parte de la Guardia Estatal y la Guardia Nacional”, señaló el secretario. “Los robos de cableado han impactado gravemente las finanzas del municipio, ya que se están sustrayendo kilómetros de cable, lo que no solo afecta económicamente, sino que también agrava la problemática social”, concluyó Reséndez Silva.

