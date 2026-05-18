Piden regular grúas y corralones en nuevo reglamento vial

Con miras a la creación de un nuevo reglamento de tránsito para Reynosa, diversos sectores de la ciudad comenzaron a participar en mesas de análisis y propuestas para modificar las normas viales y corregir problemáticas que desde hace años generan inconformidad entre la ciudadanía.

Uno de los sectores que alzó la voz fue el autotransporte, cuyos representantes advirtieron que uno de los temas más urgentes es la regulación de las empresas de grúas y corralones, no solo en Reynosa, sino en todo Tamaulipas.

Uriel Ordoñez, representante del Consejo Coordinador Empresarial y del sector autotransporte, señaló que actualmente estos servicios deben operar bajo normas claras y con tarifas autorizadas públicamente por las autoridades competentes.

“Esto tiene que ser normado, tiene que ser regulado como ya se cuenta actualmente, en el caso de las grúas y de los corralones son concesiones que se tienen que dar a través de la subsecretaría del transporte en el Estado, y tienen que tener sus tarifas publicadas, vigentes y autorizadas, entonces es lo que el sector del transporte requiere en este momento”, expresó.

Y es que el tema de las grúas se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para los automovilistas en Reynosa. Actualmente existe incertidumbre sobre qué empresa tiene la concesión, quién supervisa los cobros y a dónde termina llegando el dinero generado por arrastres y corralones.

Representantes del autotransporte señalaron además que muchos ciudadanos son tratados prácticamente como delincuentes al momento de cometer una infracción vial, situación que ha provocado molestia generalizada entre familias y conductores afectados por cobros excesivos y procedimientos poco claros.

“El hecho de cometer una infracción de tránsito no significa que sea un delito, ni para el sector transporte ni para la ciudadanía, y muchas veces llegan esos amigos y quieren llevarse las unidades detenidas al corralón, arrastradas y cobrar por esos servicios. Yo creo que aquí mientras esté el responsable y haya una infracción y se pueda cubrir en tiempo y forma, no es un delito el que se comete una infracción”, agregó Ordoñez.

A esta problemática se suma la falta de infraestructura vial en Reynosa, una ciudad que continúa creciendo sin suficientes espacios delimitados para estacionamiento ni un ordenamiento adecuado en distintos sectores, situación que —aseguran— termina siendo aprovechada para aplicar infracciones de manera constante.

“Hace falta un poco más de infraestructura aquí en la localidad, podemos apoyar esas propuestas. La idea de estos foros es enriquecer ese tipo de cuestiones que no tenemos y que pudiéramos mejorar. Todo es válido y si aquí hace falta y nos pueden ayudar, pues hay que platicar con los compañeros de Victoria para ver qué buenos resultados tienen también, porque a veces no son gestores realmente del pueblo y de la sociedad, y de nada sirve”, concluyó el representante empresarial.

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