Tamaulipas

¿Por qué la comida fortalece vínculos afectivos?

Compartir alimentos, cocinar juntos o regalar dulces son considerados actos de cuidado que, además, favorecen la liberación de sustancias en el cuerpo

“Contigo, pan y cebolla, barriga llena, corazón contento”, “las penas con pan son buenas” y otros refranes populares reflejan que, desde hace generaciones, la comida ha estado vinculada al proceso de conquista y a la construcción de relaciones afectivas. Incluso existe la creencia de que el amor entra por el estómago y, de acuerdo con especialistas, esta relación se explica principalmente por la asociación de recuerdos y experiencias que se generan alrededor de los alimentos.

Recuerdos, olores y emociones ligadas a los alimentos

Al respecto, Claudia Munguía, nutrióloga, explicó que cuando una persona disfruta de una comida en un ambiente agradable, esa experiencia se queda registrada en la memoria, lo que provoca que ciertos alimentos u olores puedan transportar a momentos específicos de la vida, como sucede con recuerdos ligados a la familia o a etapas importantes, debido a la fuerte relación entre el gusto, el olfato y las emociones.

Compartir comida fortalece vínculos afectivos

La especialista señaló que la comida y el enamoramiento se encuentran estrechamente vinculados, ya que funcionan como un conector emocional que fortalece la intimidad, el afecto y la complicidad, no solo en pareja, sino también en otros vínculos cercanos.

Compartir alimentos, cocinar juntos o regalar dulces son considerados actos de cuidado que, además, favorecen la liberación de sustancias en el cuerpo que generan bienestar y placer.

La serotonina y el bienestar asociado a la comida

En este sentido, Claudia Munguía detalló que al disfrutar un alimento se incrementan los niveles de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, razón por la cual la mayoría de las celebraciones y reuniones sociales están asociadas a la comida.

Finalmente, la nutrióloga afirmó que sí es posible conquistar a una persona a través de los alimentos, ya que la comida puede fortalecer la cercanía emocional no solamente en relaciones de pareja, sino también entre amistades y familias, al convertirse en un medio para compartir, convivir y crear lazos afectivos duraderos.


