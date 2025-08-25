Presenta constructor denuncias tras vincularlo con extraditado

El empresario constructor José Francisco García Flores, propietario de la compañía JF Construcciones, S.A. de C.V., interpuso dos denuncias, una de carácter civil y otra penal, luego de ser vinculado en una nota periodística con uno de los 26 delincuentes extraditados recientemente a los Estados Unidos por el Gobierno Mexicano.

La publicación difundida en un portal digital señaló que José Francisco Mendoza Gómez —uno de los extraditados— habría recibido más de 70 millones de dólares a través de contratos con el Gobierno del Estado mediante la citada empresa constructora.

Tras estos señalamientos, el Gobierno del Estado desmintió cualquier relación con Mendoza Gómez y negó la existencia de contratos de obra pública en común.

Acompañado por representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Reynosa, García Flores informó que su compañía ha comenzado a enfrentar afectaciones en contratos y pérdidas económicas como consecuencia de la publicación.

El empresario confirmó que la semana pasada interpuso las acciones legales correspondientes y destacó que lo hizo por difamación, daños morales y los que resulten.

“Es una demanda civil y es una denuncia penal, fueron el miércoles de la semana pasada y el jueves de la semana pasada quedaron debidamente recepcionadas y ya se ingresaron. Obviamente es por difamación, por daños a la moral y lo que resulte”

Asimismo, subrayó que cuenta con el derecho de réplica frente a las publicaciones que, aseguró, han afectado su trayectoria empresarial.

“La leí completamente sobre todo para ver que no pusieran algo que no es, únicamente esto y los abogados saben cuáles son las afectaciones, porque es esto y entre esto también solicito el derecho de réplica, que es un derecho que tenemos, ya me subieron y si no me hubieran puesto nada de esto estaría pasando”

Las denuncias ya fueron presentadas ante las instancias correspondientes, por lo que se espera el inicio de los procesos judiciales en los próximos días.

