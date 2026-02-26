Presunto conductor ebrio provoca triple choque al sur de Altamira

Un aparatoso accidente vehicular se registró en la zona sur del municipio de Altamira, en el área limítrofe con Tampico, luego que un conductor presuntamente bajo los influjos del alcohol, impactara a dos taxis, dejando como saldo cuatro personas con lesiones.

De acuerdo con el Jefe de Peritos en Altamira, Pablo Fernández, el percance inició cuando el vehículo señalado como responsable, colisionó contra una unidad de alquiler y se dio a la fuga; aproximadamente 300 metros más adelante, volvió a impactar otra unidad en su parte frontal derecha, perdiendo el control y quedando en sentido contrario a la circulación; en total participaron tres vehículos, entre ellos dos taxis.

Cuatro personas fueron valoradas en el lugar por elementos de Bomberos Voluntarios de Altamira, quienes confirmaron que presentaban dolores en espalda y brazos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

El presunto responsable sería puesto a disposición de la autoridad vial para la certificación médica correspondiente y el deslinde de responsabilidades.

Autoridades reiteraron el llamado a conducir con responsabilidad, especialmente ante el incremento de movilidad por la próxima temporada vacacional

