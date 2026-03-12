Todo listo para el cuarto informe de gobierno de Villarreal Anaya

Este viernes 13 de marzo a las 11:00 horas, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, arribará al Congreso de Tamaulipas para hacer entrega oficial, mediante sesión plenaria, del documento que contiene los avances y logros del cuarto informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo estatal.

Gobernador de Tamaulipas emitirá mensaje por cuarto informe

Mientras que el próximo lunes 23 de marzo a las 13:00 horas, en el Polyforum “Dr. Rodolfo Torre Cantú” de Ciudad Victoria, el gobernador Américo Villarreal Anaya ofrecerá un mensaje dirigido a las y los tamaulipecos con motivo del cuarto año de trabajo al frente de la administración estatal.

Convocan a autoridades y representantes de diversos sectores

Al evento han sido convocados los titulares de toda la estructura gubernamental, así como presidentas y presidentes municipales, senadores de la República, diputados federales y gobernadores.

También se prevé la asistencia de representantes de las fuerzas federales, líderes empresariales, deportistas y representantes de la sociedad civil.

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