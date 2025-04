Reclaman vecinos de Fundadores ayuda tras inundaciones en Reynosa

Las afectaciones por las recientes inundaciones en Reynosa continúan causando estragos en diversas colonias de la ciudad. En el fraccionamiento Fundadores, uno de los 71 sectores reconocidos por la autoridad como afectados, los vecinos siguen esperando ayuda para limpiar sus calles y viviendas tras la acumulación de residuos y daños materiales.

Omar Antero Briones Gutiérrez, residente del fraccionamiento, lamentó que hasta el momento ninguna dependencia gubernamental haya acudido a evaluar los daños ni a brindar apoyo.

“No hemos tenido ayuda externa, ninguna dependencia gubernamental se ha parado aquí a preguntarnos de los daños o algo. Fueron muchas pérdidas materiales, podría atreverme a decir que en esta calle y algunos vecinos de más allá lo perdimos todo”, expresó.

Ante la falta de respuesta, los propios habitantes se organizaron con recursos propios y lograron retirar una gran cantidad de basura acumulada por la inundación. Sin embargo, piden que la autoridad se haga cargo de trasladar los desechos a un sitio adecuado. Además, enfrentan un problema aún más grave: brotes de drenaje que no pueden solucionar por sí mismos.

“Los desechos sanitarios se salieron, botaron las trampas de la regadera, salieron por la taza, estábamos entre el excremento aquí”, denunció Briones Gutiérrez.

Los vecinos también señalaron que en su sector existe una obra inconclusa por parte de Obras Públicas municipales, la cual, de haberse terminado, habría permitido un mejor flujo del agua y evitado las inundaciones.

Lizeth Capitán Vázquez, una de las afectadas, explicó que las autoridades tenían conocimiento de la situación, pero no atendieron el problema a tiempo.

“Tuvimos la problemática de inundación porque esta obra no está terminada. El ingeniero Eduardo en Obras Públicas sabe que no está terminada y sabe que al dejarla así iba a pasar este tipo de situación. Él no ha venido, se le manda mensajes y ya no contesta. Fue algo que él iba a concluir, iba a poner otro tubo, nos había comentado, y quedó así”, reclamó.

A través de videos captados por los propios afectados, los habitantes aseguran que días antes de la tormenta, las autoridades realizaron trabajos de limpieza en un canal del sector. Como parte de estas acciones, eliminaron una sección del bordo de contención, lo que, según los vecinos, provocó que el agua se desbordara e inundara la colonia.

“Hasta acá llegó, se derramó y se fue sobre la calle. Afortunadamente, ahorita con los vecinos ya nos pusimos de acuerdo e hicimos este borde, pero es temporal, no estamos con la certeza de que va a ayudar. Es la ayuda que pedimos al municipio, porque hicieron limpieza, pero dejaron muy bajos los niveles”, explicó Roberto Escobar, otro de los afectados.

Ante la ausencia de recursos para atender los daños, la Federación de Trabajadores de Reynosa informó recientemente que los propietarios de viviendas adquiridas mediante créditos vigentes en el Infonavit pueden hacer valer su seguro de vivienda. Esto se presenta como una alternativa ante la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) por parte del gobierno federal.

Lizeth Capitán Vázquez mencionó que algunos vecinos ya están en el proceso de reclamación de su seguro, aunque lamentó que quienes ya liquidaron su crédito no puedan acceder a este beneficio.

“Mis vecinos varios ya están en eso, los que están pagando su casa. Tristemente, yo ya no entro porque mi casa ya la pagué, entonces todo lo que perdí sale de nuestra propia bolsa. Sí que lo apliquen, hay vecinos que todavía están al corriente con su crédito, que hagan válido su seguro de vivienda, porque sí es una ayuda, porque muchos vecinos perdieron todo”, concluyó.

Los habitantes del fraccionamiento Fundadores siguen a la espera de una respuesta por parte de las autoridades, mientras continúan con los trabajos de limpieza y recuperación por su cuenta.

