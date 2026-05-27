Refuerza Tamaulipas manejo responsable de fauna cinegética

Tamaulipas consolida su posición como uno de los principales destinos de turismo cinegético en México, impulsando un modelo que combina conservación ambiental, aprovechamiento sustentable y generación de ingresos para comunidades rurales a través de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA’s).

Actualmente, la entidad cuenta con 570 UMA’s registradas, distribuidas en distintas regiones estratégicas para la caza deportiva y la preservación de especies silvestres, una actividad que además atrae visitantes de varios estados del país.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, Luis Eduardo García Reyes, destacó que el estado mantiene una importante presencia dentro del sector cinegético nacional gracias al trabajo coordinado entre autoridades, propietarios de UMA’s y comunidades rurales.

Tamaulipas fortalece turismo cinegético y conservación

El funcionario explicó que el modelo impulsado en la entidad busca equilibrar la actividad cinegética con la protección de la fauna silvestre, promoviendo prácticas reguladas y técnicamente supervisadas.

De acuerdo con García Reyes, ya fueron registrados los trofeos de caza correspondientes a la actual temporada y próximamente comenzará el proceso oficial de medición, una etapa que permite dar seguimiento técnico a las especies aprovechadas y mantener orden dentro de la actividad.

“Es una cacería muy buscada, principalmente por cazadores nacionales que llegan de estados como Puebla, Estado de México, Guanajuato y Jalisco para disfrutar de esta experiencia en Tamaulipas”, señaló.

Municipios como Casas, Soto la Marina, Aldama y Victoria se mantienen entre las principales zonas para la práctica de caza deportiva, especialmente de especies como el guajolote silvestre.

Comunidades rurales reciben derrama económica por UMA’s

Más allá del turismo, las autoridades destacan que las UMA’s representan una fuente de ingresos y empleo para comunidades rurales y ejidos ubicados principalmente en la región serrana del estado.

El modelo busca que los beneficios económicos derivados de la actividad lleguen directamente a las zonas donde se realiza el trabajo de conservación y manejo de fauna.

García Reyes explicó que la Comisión mantiene programas de capacitación y acompañamiento técnico para garantizar el correcto funcionamiento de las UMA’s y fortalecer un esquema de aprovechamiento responsable.

“Ninguna UMA está cerrada. El personal de la Dirección de Aprovechamiento realiza visitas constantes para brindar capacitación y continuar promoviendo estas actividades”, afirmó.

El funcionario subrayó que la conservación requiere trabajo permanente en campo y seguimiento técnico continuo para asegurar el equilibrio entre actividad económica y protección ambiental.

Temporada 2026-2027 arrancará en agosto

La Comisión de Caza y Pesca Deportiva confirmó que la temporada 2026-2027 para especies como paloma ala blanca y paloma huilota iniciará oficialmente el próximo 14 de agosto en Tamaulipas.

La fecha representa una importante expectativa para prestadores de servicios turísticos, guías cinegéticos y comunidades vinculadas a este sector económico.

Además, las autoridades estatales ya preparan la Copa Tamaulipas 2026, evento de pesca deportiva que se realizará en la presa Ramiro Caballero, en el municipio de González, con el objetivo de atraer visitantes de distintas regiones del país.

Buscan diversificar economía regional mediante turismo sustentable

Las autoridades estatales señalaron que el objetivo es consolidar actividades como la pesca deportiva y el turismo cinegético como herramientas para diversificar la economía regional y promover el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

En materia administrativa, la Comisión informó que cumplió al cien por ciento con la presentación de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos adscritos al organismo.

“Más de 40 compañeros participaron en este proceso y cumplimos totalmente con este requisito de transparencia”, puntualizó García Reyes.

El gobierno estatal reiteró que continuará impulsando estrategias enfocadas en la conservación ambiental, el desarrollo rural y el fortalecimiento de actividades sustentables que también generen bienestar económico para las comunidades de Tamaulipas.

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