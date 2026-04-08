Registra Tamaulipas alta afluencia en Semana Santa 2026

El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó una conferencia de prensa en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno para presentar el balance de la primera fase del operativo de seguridad y turismo "Semana Santa 2026". Con cifras históricas y "casa llena" en los principales destinos, el mandatario destacó el crecimiento del estado como referente turístico en el noreste de México.

Cifras récord y conectividad estratégica

Durante el periodo del 27 de marzo al 5 de abril, etapa de mayor movilidad, Tamaulipas registró la visita de 2 millones 200 mil personas, lo que representa un incremento del 14.16% respecto al año anterior. Villarreal Anaya informó que la derrama económica estimada en estos primeros 10 días supera los 2,153 millones de pesos.

Un factor clave en este éxito fue la inauguración de la nueva autopista Ocampo-Tula.

"Esta carretera panorámica que cruza la Sierra Madre Oriental nos ha acercado a los estados del centro del país como San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, permitiendo un trayecto más rápido y seguro", señaló el gobernador.

Asimismo, destacó el repunte del programa "Paisano", con el ingreso de 900 mil personas por la frontera, de las cuales 400 mil decidieron quedarse a vacacionar en la entidad.

Despliegue de seguridad y auxilio

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Eduardo Pancardo Escudero, detalló el despliegue de 3 mil elementos, principalmente de la Guardia Estatal, quienes mantienen vigilancia permanente en playas, tramos carreteros y centros recreativos de los 43 municipios. El operativo institucional continuará vigente hasta el próximo 18 de abril.

En la conferencia también participaron Willy Zúñiga Castillo, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien resaltó la coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para brindar atención médica prehospitalaria inmediata, y Diana de Jesús Martínez Berrones, promotora turística de Gómez Farías.

El reto: Infraestructura y proyectos en "La Pesca"

A pesar del éxito, el gobernador reconoció que la alta demanda evidenció áreas de oportunidad.

"En Tamaulipas no hay hoteles de cinco estrellas y el sector se vio rebasado al registrar un 100% de ocupación", admitió.

Ante este panorama, anunció que el Gobierno del Estado brindará acompañamiento financiero para incentivar la inversión privada en infraestructura hotelera de alto nivel.

En este sentido, reveló que se mantiene un diálogo con la Secretaría de Turismo Federal y Fonatur para retomar proyectos de gran escala en la costa tamaulipeca, específicamente en Playa La Pesca, en Soto la Marina.

"Los resultados nos alientan a seguir con esta coordinación. Queremos ofrecer una oferta turística sostenible que no frene este impulso y desarrollo que estamos viviendo", concluyó Villarreal Anaya.

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