Robos en escuelas de la Colonia Azteca generan temor

Una vez más delincuentes la vuelven a hacer y por quinta ocasión ingresaron a las escuelas Primarias José Dolores Ponce Rodriguez y Salvador Ibon Aguilar.

Ante esta ola de robos también se ha visto afectado el Jardín de Niños Laura Escudero, comunidades educativas ubicadas en la segunda etapa de la Colonia Azteca, en Calle Soto La Marina, para mayor ubicación en el sitio conocido como el Volcán o el l Pozo, sin que las autoridades pongan un freno a los amantes de lo ajeno en este sector en donde ya sembraron el miedo.

Los 285 estudiantes del turno matutino de la Primaria José Dolores Ponce Rodríguez y 180 de la Primaria Salvador Ibon Aguilar, además de personal docente y administrativo, están trabajando solamente de 8 a 10 de la mañana debido a la falta de agua y energía eléctrica.

A pesar de contar con cámaras de videovigilancia, las autoridades no reportan personas detenidas, las denuncias se interpusieron entre la Agencia del Ministerio Público.

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