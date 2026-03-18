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Nuevo León

Impulsa Manuel Guerra programa de rescate a jóvenes en adicciones

El alcalde resaltó que este programa es una acción humana, cercana a la gente y sobre todo para sacar a las juventudes de contextos adversos

  • 18
  • Marzo
    2026

El municipio de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra, impulsa el programa “Rescatando Vidas”, un programa enfocado en la rehabilitación y reintegración social de jóvenes con problemas de adicción para darles una nueva oportunidad de vida.

En la colonia Villas de Alcalí, decenas de jóvenes que antes vivían en condiciones de riesgo dieron un paso firme hacia su transformación personal, al participar en actividades comunitarias, como la limpieza de un canal en ese sector.

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El alcalde resaltó que este programa es una acción humana, cercana a la gente y sobre todo para sacar a las juventudes de contextos adversos.

"Hoy es un día muy importante para la ciudad, pero sobre todo para nuestros jóvenes que en el pasado fueron víctimas de las adicciones. Están demostrando hoy que se puede salir adelante”, dijo.

Destacó que “Rescatando Vidas” surge desde un enfoque solidario, en articulación con padrinos y ciudadanos comprometidos con la recuperación de aquellos que buscan reconstruir su proyecto de vida.

"Este programa se trata de sumar esfuerzos con padrinos que acompañan y apoyan el proceso de recuperación de los jóvenes. Ahora estamos viendo resultados concretos: chicos que han decidido dejar las adicciones y retomar su camino”, resaltó el edil.

Manuel Guerra

También reconoció el compromiso de quienes participan activamente en acciones comunitarias y destacó su voluntad de aportar al bienestar de su entorno.

“Los chicos vinieron aquí a Villas de Alcalí y me dijeron: ‘Alcalde, queremos colaborar, queremos hacer equipo’. Esa decisión de cambiar y de dar a su comunidad merece nuestro reconocimiento”, afirmó.


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