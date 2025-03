Reynosa es declarada zona de emergencia tras fuertes lluvias

Las intensas lluvias registradas desde la madrugada del jueves han causado graves afectaciones en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, dejando calles inundadas, vehículos varados y daños en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Ante esta situación, Protección Civil Municipal confirmó la declaratoria de zona de emergencia debido a la magnitud de los daños y la lamentable pérdida de una persona arrastrada por la corriente.

“Ahorita hemos llevado a cabo la junta de consejo y se declaró zona de emergencia, también hemos estado trabajando de la mano con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal y recordar que todos, ante una emergencia, somos Protección Civil”, informó Javier Lam Cantú, director de Protección Civil en Reynosa.

Como respuesta a la crisis, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) activó el Plan DN-III en Reynosa y Miguel Alemán, en coordinación con la Guardia Nacional y Protección Civil estatal. Estas acciones buscan rescatar a las personas atrapadas y brindar apoyo a la población afectada.

Las principales vialidades de la ciudad reflejan la magnitud del desastre, con múltiples vehículos varados en medio del agua. Nelson, uno de los ciudadanos afectados, narró su experiencia tras quedar atrapado en un encharcamiento:

“Yo vengo regresando del SAT, me tocó venir a pie y di toda la vuelta. Como puede ver, el agua me llegó hasta la cintura. La verdad, ya llevamos aquí más de media hora. Mencionaban que desde el 2016 aproximadamente no se veía algo así”.

Otra afectada, Brenda, relató cómo su automóvil quedó atrapado en la inundación:

“Muy feo porque aquí estamos varados, pero dentro de lo que cabe estamos bien. Mi carro está estacionado porque alcancé a llegar a un lugar seguro. Ya tenía rato que no pasaba y por eso me arriesgué, pensé que podría avanzar sin problema y aquí me quedé. Ya llevo como cuatro horas esperando que baje el agua y no ha bajado”.

El operativo de emergencia sigue en marcha mientras el pronóstico de lluvias continúa vigente. Protección Civil ha emitido recomendaciones para minimizar riesgos y evitar más pérdidas humanas.

“A toda la ciudadanía hay que tratar de resguardarse, evitar exponerse ante condiciones climatológicas y mantener siempre una lámpara, teléfonos cargados y algo de alimento enlatado. Esto con la intención de prevenir riesgos y no causar miedo innecesario en la población”, agregó Javier Lam Cantú.

Las autoridades exhortan a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.





Comentarios