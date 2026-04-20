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Tamaulipas

Roban y vandalizan en 6 escuelas de Tamaulipas

A pesar de estos incidentes, el funcionario estatal destacó que los operativos de vigilancia de la Guardia Estatal dieron resultados.

  • 20
  • Abril
    2026

El Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdés García, informó que el saldo del pasado periodo vacacional de Semana Santa dejó afectaciones en seis planteles educativos del estado, los cuales fueron víctimas de robo y vandalismo.

A pesar de estos incidentes, el funcionario estatal destacó que los operativos de vigilancia de la Guardia Estatal dieron resultados, pues la cifra de atracos fue menor en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los robos se concentraron principalmente en los municipios de Altamira, Tampico, Victoria y Matamoros.

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El seguro entra al rescate

Para tranquilidad de los padres de familia y maestros, Valdés García aseguró que todo el equipo de los planteles está protegido. Gracias a que las escuelas cuentan con seguro, ya se está gestionando el pago para reponer lo perdido.

Además, se anunció una inversión importante: 43 millones de pesos destinados a útiles escolares y equipamiento (bancos y mesas). Beneficio directo para 126 escuelas que también sufrieron daños por las lluvias pasadas en los diversos municipios de la entidad. 

Más vigilancia tecnológica

Para que los "amantes de lo ajeno" no la tengan tan fácil, la Secretaría de Educación ya trabaja de la mano con el C5 para instalar cámaras de videovigilancia en los planteles para evitar si siga presentando este tipo de delitos.


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