Coahuila

IMSS invita a personas adultas a vacunarse por sarampión

El sarampión sigue siendo una de las principales causas de muerte prevenible en la infancia a nivel global, y los casos en adultos se presentan complicaciones

  • 06
  • Febrero
    2026

Ante la presencia de esquemas de vacunación incompletos y la posibilidad de contagios no detectados, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila mantiene abierta la vacunación contra el sarampión no solo para niñas y niños, sino también para adolescentes y adultos de hasta 49 años que no cuenten con comprobante de inmunización.

Riesgo de contagio antes de presentar síntomas

El médico epidemiólogo Darío Maximino Ricárdez Sánchez advirtió que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen y puede transmitirse incluso antes de que aparezcan los síntomas, lo que incrementa el riesgo de brotes en comunidades con baja cobertura vacunal.

Explicó que, a diferencia de otros padecimientos respiratorios, el virus se propaga por el aire mediante partículas microscópicas que permanecen suspendidas, por lo que basta compartir un espacio cerrado para que ocurra el contagio, especialmente si hay personas no inmunizadas.

Complicaciones más severas en adultos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sarampión sigue siendo una de las principales causas de muerte prevenible en la infancia a nivel global, y los casos en adultos se presentan complicaciones más severas cuando no existe antecedente de vacunación.

Dosis gratuita en Unidades de Medicina Familiar

En este contexto, el IMSS informó que el biológico está disponible de manera gratuita en las Unidades de Medicina Familiar para población general, sean o no derechohabientes. El esquema contempla una dosis para menores de 6 a 11 meses, otra al año de edad y una tercera al año y medio, además de la aplicación a personas mayores que no tengan cartilla o constancia previa.

El especialista subrayó que muchos adultos desconocen su estatus de vacunación, ya que los esquemas se aplicaron hace décadas, por lo que recomendó acudir a los módulos de Medicina Preventiva para revisión y, en su caso, aplicación del biológico.

Finalmente, el IMSS llamó a no esperar la aparición de brotes para actuar, ya que la vacunación oportuna no solo protege a quien la recibe, sino que corta cadenas de transmisión y protege a sectores vulnerables como menores de edad y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.


