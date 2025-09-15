Cerrar X
puente_queen_c821b22201
Tamaulipas

Se cumplen 24 años de la tragedia en el puente Queen Isabella

El 15 de septiembre de 2001, una barcaza colisionó con un pilar de apoyo, provocando el derrumbe parcial del puente Queen Isabella Memorial Causeway

  • 15
  • Septiembre
    2025

Mientras que en el lado tamaulipeco de la frontera el 15 de septiembre es un día de celebración, en el Valle de Texas la fecha marca un aniversario de luto.

Se cumplen 24 años del colapso del Queen Isabella Memorial Causeway, accidente que cobró la vida de ocho personas.

El 15 de septiembre de 2001, una barcaza colisionó con un pilar de apoyo, provocando el derrumbe parcial del puente.

Varios vehículos que circulaban en ese momento cayeron desde una altura de casi 80 pies al agua, ante la mirada atónita de otros conductores.

Las labores de recuperación de los cuerpos se prolongaron más de dos semanas. Las víctimas fueron identificadas como Robert Harris, de 46 años; Héctor Martínez, 32; “Harpoon” Barry Welch, 53; Chealsa Welch, 23, todos de Port Isabel; Julio Mireles, 23, de Los Fresnos; Robin Leavell, 29, de Mercedes; Stvan Rivas, 22, de Humble; y Gaspar Hinojosa, 52, de Kingsville.

El puente fue reabierto al tráfico vehicular dos meses después, en noviembre de 2001. Desde entonces, se reforzaron medidas de seguridad para la navegación de embarcaciones en la zona.

El Queen Isabella Memorial Bridge es una de las estructuras más importantes del sur de Texas. Construido en 1974, conecta la ciudad de Port Isabel con la Isla del Padre Sur.

Con casi 3 kilómetros de longitud, es el puente más largo de Texas y un paso vital para el turismo, el comercio y la vida cotidiana de la región.

A 24 años de la tragedia, la memoria de las víctimas permanece presente entre las comunidades del Valle de Texas.


