Reynosa celebra 277 años de historia, identidad y visión

Con un llamado a la unidad y al esfuerzo colectivo para construir una ciudad con más oportunidades, autoridades municipales, historiadores y representantes de la comunidad conmemoraron el 277 aniversario de la fundación de Reynosa, recordando sus raíces, su legado y el rumbo que debe tomar la ciudad en los próximos años.

Durante la ceremonia, la delegada de la Congregación Reynosa Díaz destacó el valor histórico y simbólico de esta conmemoración, al subrayar que el aniversario representa un reconocimiento a la identidad y a las tradiciones de la ciudad.

“Tu historia, tus tradiciones, y sobre todo el rumbo que debemos tomar para embellecer este lugar tan emblemático para nosotros cobra un significado aún más especial. Es el reconocimiento a nuestra historia, a nuestra raíz y al legado que hemos heredado con orgullo”, expresó.

También reconoció el compromiso del gobierno municipal con todas las comunidades del municipio. “Usted ha demostrado con hechos su compromiso con Reynosa, que abarca cada rincón, cada poblado y cada ejido, y eso nos hace sumarnos a todo su esfuerzo en nombre de toda la comunidad”, señaló.

Los orígenes de Reynosa

De acuerdo con el antropólogo Martín Salinas, la historia de Reynosa se remonta al 14 de marzo de 1749, cuando el capitán Carlos Cantú González, acompañado por varias familias provenientes del Nuevo Reino de León, se estableció en las márgenes del río Bravo para fundar la Villa de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa.

“La pequeña comunidad nació en una tierra generosa, pero también desafiante. Aquí convivían el río y las riberas del Bravo; se encontraron pueblos originarios y misioneros como parte del gran proyecto de colonización impulsado por José de Escandón”, explicó.

Este proceso formó parte de la creación de las villas del Nuevo Santander, provincia que dio origen a lo que hoy es el estado de Tamaulipas.

Por su parte, el historiador Octavio Herrera Pérez destacó que la fundación de Reynosa tuvo un significado geopolítico importante para la monarquía española.

“La costa del Golfo de México estaba poco poblada bajo el dominio virreinal y era vulnerable a amenazas de potencias extranjeras. En ese contexto, la villa de Reynosa representó un acontecimiento de gran trascendencia”, señaló.

Añadió que desde sus orígenes la ciudad estuvo marcada por un profundo simbolismo cultural y religioso. “Tuvo el privilegio de llevar la insignia de la espiritualidad criolla novohispana con la Virgen de Guadalupe, símbolo de identidad de la mexicanidad”.

Reynosa, motor económico de la región

Durante su mensaje, el presidente municipal, Carlos Víctor Peña Ortiz, destacó el papel que Reynosa ha alcanzado a lo largo de los años como una de las ciudades más importantes del estado.

Recordó que hace 277 años el capitán Carlos Cantú llegó a las orillas del río Bravo para fundar la villa que con el tiempo se convertiría en uno de los principales motores económicos de Tamaulipas.

“Tal vez en ese momento ni Carlos Cantú ni José de Escandón se imaginaban que Reynosa sería el motor del Nuevo Santander 277 años después, pero esa es la realidad que estamos viviendo hoy”, afirmó.

El alcalde subrayó que ese desarrollo ha sido posible gracias al esfuerzo de generaciones de ciudadanos que han impulsado el crecimiento económico y social del municipio.

Visión de desarrollo para la ciudad

Peña Ortiz aseguró que el objetivo de su administración es seguir construyendo una ciudad con mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

Entre las acciones prioritarias mencionó la generación de empleos mejor pagados, el fortalecimiento de la industria, la construcción de infraestructura hidráulica para prevenir inundaciones, así como la ampliación de servicios de salud y educación.

“Queremos una Reynosa de paz, de oportunidades, digna, con desarrollo económico, mejores empleos e industria de la más alta calidad para que aquí lleguen trabajos bien pagados”, señaló.

Agregó que para lograr esa visión se requiere la participación de todos los sectores de la sociedad.

“Se requiere de cada uno de ustedes: padres de familia, maestros, gobierno, sociedad civil, sector privado y medios de comunicación. Se necesita un esfuerzo colectivo para construir la Reynosa generosa que hemos soñado durante mucho tiempo”, dijo.

El alcalde también reflexionó sobre la responsabilidad de la ciudadanía en la construcción del futuro de la ciudad.

“Debemos estar conscientes de que sin sacrificio no hay patria. Podemos quejarnos todos los días, pero si no hacemos nada para cambiar las circunstancias, vamos a seguir igual en los próximos años”, expresó.

Finalmente, recordó que los gobiernos son temporales, pero la verdadera transformación permanece en la sociedad.

“Los gobiernos vienen y van, tienen un inicio y un fin, pero lo que se queda es la mentalidad del reynosense: gente que no hay que empujarla para hacer lo que tiene que hacer, lo hace”, concluyó.

El presidente municipal cerró su mensaje con una felicitación a los habitantes de la ciudad por este aniversario.

“Felicitamos a todos los reynosenses por este día tan importante en donde celebramos 277 años de la Villa de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa, porque desde nuestros inicios somos guadalupanos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y me los bendiga parejo. Muchas gracias”.

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