Tamaulipas

Secundaria en Reynosa ajusta horarios por falta de maestros

El director del plantel, Aldo Guadalupe Villanueva Rodríguez, explicó que este incremento natural en la matrícula generó la necesidad de más docentes

  • 02
  • Septiembre
    2025

La Escuela Secundaria General Número 14 “Norberto Treviño Zapata”, ubicada en la colonia Villa Esmeralda, realizó ajustes en los horarios del turno vespertino debido a la creación de cuatro grupos adicionales de tercer grado que no estaban contemplados al inicio del ciclo escolar.

El director del plantel, Aldo Guadalupe Villanueva Rodríguez, explicó que este incremento natural en la matrícula generó la necesidad de más docentes.

Informó que ya se trabaja de la mano con la Secretaría de Educación de Tamaulipas para la pronta asignación de maestros, y aseguró que existe el compromiso tanto del gobernador Américo Villarreal Anaya como del titular de la dependencia para que la plantilla quede completa en breve.

Mientras tanto, precisó que los alumnos no están perdiendo clases. Se estableció un acomodo en las asignaturas que permite cubrir todos los contenidos cada semana, aunque en horarios diferentes, mientras se resuelve la falta de maestros.

Villanueva Rodríguez pidió a los padres de familia tener paciencia y mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales de comunicación de la secundaria, principalmente su página de Facebook, donde se difunden los avisos. Asimismo, invitó a acudir de manera presencial al plantel para resolver cualquier duda y evitar caer en rumores o información no confirmada.


