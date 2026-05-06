Exigen frenar la violencia que ha marcado a Reynosa

Los recientes hechos de violencia registrados en Reynosa, que dejaron como víctimas colaterales a menores de edad, continúan generando reacciones entre organismos y cámaras empresariales, que exigen el esclarecimiento de lo ocurrido y acciones contundentes por parte de las autoridades.

El consejero nacional de Coparmex, Juan José Villarreal Rosales, señaló que la sociedad se encuentra profundamente consternada por los acontecimientos, ocurridos a plena luz del día, lo que —dijo— evidencia la urgencia de reforzar las estrategias de seguridad en la ciudad.

“Toda la sociedad de Reynosa está conmovida por lo sucedido hace unos días, en pleno bulevar y a la luz del día. Indudablemente, el sector empresarial y la ciudadanía en general tenemos un interés muy claro: que las autoridades realicen una investigación efectiva y logren dar con los responsables de este hecho tan lamentable, en el que dos personas perdieron la vida”, expresó.

El representante empresarial subrayó que, más allá de la indignación, es fundamental que los hechos no queden impunes, ya que la falta de resultados podría agravar la percepción de inseguridad y afectar la confianza de la ciudadanía.

En ese sentido, hizo un llamado a la población a mantenerse unida y a fortalecer la cultura de la denuncia, como una herramienta clave para prevenir y atender situaciones de violencia.

“Reynosa es una ciudad que siempre hemos reconocido como resiliente y con gran fortaleza. Sin embargo, en momentos como este, la unidad de la sociedad y la participación activa de los ciudadanos son determinantes para salir adelante”, afirmó.

Respecto a la propuesta de reforzar la seguridad con el envío de más elementos federales, Villarreal Rosales consideró que la solución no puede recaer en un solo nivel de gobierno, sino que debe construirse a partir de una estrategia integral.

Indicó que es necesaria la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, así como la participación activa del Poder Legislativo y el Poder Judicial, para garantizar resultados efectivos en materia de seguridad.

“Hemos planteado que este no es un tema exclusivo de una instancia federal. Debe atenderse desde el municipio, el estado y la federación, pero también con la intervención de los otros poderes. No se trata de señalar responsabilidades a un solo nivel de gobierno, sino de que todos converjan en un mismo objetivo: devolverle a Reynosa la paz y la seguridad que la ciudadanía está demandando”, puntualizó.

Finalmente, el consejero de Coparmex reiteró que el sector empresarial mantendrá su postura firme en la exigencia de justicia y en la colaboración con las autoridades, con el objetivo de contribuir a la recuperación de la tranquilidad social en la región.

Comentarios