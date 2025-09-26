Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T131458_120_18a0dd0402
Tamaulipas

Socavón expone creciente crisis de hundimientos en Ciudad Madero

Habitantes aseguraron que estas zanjas abundan por el municipio, por lo que se consideran que se encuentran expuestos a una zona de riesgo

  • 26
  • Septiembre
    2025

Un deslave ocurrido durante los trabajos de reparación de un socavón en la avenida Monterrey, esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, a la altura del campo de fútbol conocido como "El Polvorín", provocó gran expectación la mañana de este viernes, al dejar al descubierto un hundimiento de grandes dimensiones, que refleja el grave problema de infraestructura que enfrenta la ciudad.

El nuevo hundimiento alcanzó entre ocho y diez metros de largo, de seis a ocho metros de ancho y más de tres metros de profundidad, de acuerdo con reportes preliminares.

a7fcca8d-eaee-4e20-92c2-72214ee499d0.jpg

Durante el incidente, una planta de alumbrado público que daba servicio en la zona colapsó dentro del socavón, complicando aún más la situación en una arteria de alto tránsito vehicular y peatonal.

Lo insólito ocurrió al descubrirse que en el interior de las lámparas derribadas se alojaba un enjambre de abejas, lo que desató el pánico entre transeúntes; los insectos atacaron a varias personas que circulaban por el área, sin que hasta el momento se reporten heridos de gravedad.

26bad852-eb2e-4942-9bb6-ac15e8efcfdd.jpg

Vecinos de la colonia Delfino Reséndiz, donde se ubica "El Polvorín", manifestaron su molestia contra la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), a la que responsabilizan de la proliferación de hundimientos en diferentes sectores de Ciudad Madero; señalaron que estos problemas son constantes y representan un riesgo latente para quienes transitan por las vialidades.

José Sánchez, vecino del sector, recordó que en ese mismo punto hace apenas unas semanas se había presentado otro hundimiento, derivado de la filtración de aguas negras y pluviales que corren por debajo del campo deportivo hacia las lagunas de la ciudad.

“Madero está lleno de socavones, es un riesgo para todos los habitantes; vemos hoyos en colonias como Unidad Nacional, Ampliación y la zona centro, cada vez más grandes y peligrosos”, expresó.

Habitantes hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para invertir en infraestructura y atender de fondo este problema, que se agrava durante la temporada de lluvias.

Señalaron que la conurbación de Tampico, Madero y Altamira enfrenta ya una situación crítica en materia de hundimientos, que no solo deteriora las calles, sino que pone en riesgo la integridad de miles de familias.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

24e3c531_e8e7_4b29_8de5_bee4eeaa57ea_7f0c3d28a6
Pierde la vida estudiante de Reynosa tras ser atropellado
EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T102449_207_1c1b334f17
Exalcalde de Matamoros pierde visa tras horas de interrogatorio
Whats_App_Image_2025_09_26_at_6_29_58_PM_6aa3988fde
Balacera en Reynosa deja persecución y detenidos
publicidad

Últimas Noticias

AP_25270508413195_5206144289
Iga Swiatek avanza a la tercera ronda del Abierto de China
AP_25268628500635_4991b15565
Alcaraz avanza a cuartos de final del Abierto de Japón
AP_25270507595575_06d02246d5
Mueren 44 personas en ataques aéreos y terrestres en Gaza
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
publicidad
×