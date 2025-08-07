Cerrar X
Tamaulipas

Sufren negocios de Reynosa asaltos en total impunidad

La incidencia de robos y asaltos, muchos de ellos en zonas concurridas y durante el día, continúa generando un ambiente de temor e incertidumbre

  • 07
  • Agosto
    2025

La inseguridad en Reynosa vuelve a ser motivo de preocupación tras la difusión de un video captado por una cámara, en el que se observa a un grupo de ladrones ingresando a un negocio de comida para cometer un asalto en pleno horario laboral, alrededor de las cuatro de la tarde.

El hecho ocurrió en un día común de operaciones, lo que refuerza la percepción de vulnerabilidad que viven tanto comerciantes como clientes, quienes ya no se sienten seguros ni siquiera en espacios públicos de uso cotidiano, como restaurantes o pequeños comercios.

Mientras las autoridades estatales insisten en que los índices delictivos en Tamaulipas van a la baja, las imágenes difundidas por cámaras empresariales ofrecen una visión completamente diferente.

La incidencia de robos y asaltos, muchos de ellos en zonas concurridas y durante el día, continúa generando un ambiente de temor e incertidumbre entre la población.

Este tipo de actos, además de poner en riesgo la integridad de los ciudadanos, tiene un impacto directo en la economía local. La inseguridad aleja a los consumidores, desincentiva el turismo y frena las inversiones en la ciudad, afectando la recuperación de los sectores productivos.

Organismos empresariales han hecho circular estos materiales audiovisuales con el objetivo de visibilizar la problemática, pedir a los ciudadanos que presenten las denuncias correspondientes y demandar una mayor respuesta por parte de las autoridades, ante una situación que sigue afectando el desarrollo económico y social de Reynosa.


