Tamaulipas lidera crecimiento nacional en actividades primarias

Tamaulipas ha destacado como líder nacional en el crecimiento de actividades primarias, con un impresionante aumento del 24.3% en el sector agropecuario

  • 09
  • Agosto
    2025

Tamaulipas ha destacado como líder nacional en el crecimiento de actividades primarias, con un impresionante aumento del 24.3% en el sector agropecuario durante el primer trimestre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este crecimiento, impulsado por cultivos como maíz, sorgo, soya y naranja, así como por la producción de cárnicos y la pesca, posiciona al estado como un referente en desarrollo rural.

En 2022, el estado ya había registrado un aumento del 35.8% en estas actividades, consolidando su potencial.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezado por el secretario, Antonio Varela Flores, enfatizó la importancia de estrategias sostenibles, financiamiento a microempresas y políticas públicas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal para fortalecer el sector.

“Este logro es muestra de que Tamaulipas tiene un enorme potencial productivo y que, con trabajo constante, innovación y apoyo a nuestros productores, podemos seguir avanzando hacia un campo más competitivo y sustentable”, aseveró Valera Flores.

Con avances en infraestructura y apoyo a las MiPyMEs, Tamaulipas no solo lidera en producción agrícola, ganadera y pesquera, sino que también se sitúa entre los diez estados con mayor crecimiento económico general, alcanzando un 2.7% en el mismo período.


