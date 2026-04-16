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Coahuila

Detectan intentos de intervención en operaciones de la Sección 38

Se ha implementado un esquema de atención directa, llevando los recursos hasta los domicilios u hospitales de los beneficiarios que no pueden trasladarse

  • 16
  • Abril
    2026

La administración del Seguro del Maestro avanza en el saneamiento de adeudos históricos en pólizas de retiro y defunción, mientras enfrenta intentos de grupos sin representación legal por intervenir en asuntos internos de pensionados de la Sección 38

Así lo dio a conocer el director del Consejo de Administración, Eduardo Botello Campos, quien destacó que desde el inicio de la gestión en diciembre de 2022 se recibió un rezago de aproximadamente mil 500 pólizas pendientes de pago, acumuladas desde 2014.

Pagos periódicos y atención directa

El funcionario explicó que, como parte de una estrategia para saldar esta deuda, se han realizado pagos constantes que actualmente oscilan entre 2.5 y 3 millones de pesos de manera periódica. 

Además, subrayó que se ha implementado un esquema de atención directa, llevando los recursos hasta los domicilios u hospitales de los beneficiarios que no pueden trasladarse. 

Botello Campos aseguró que, de mantenerse este ritmo, para finales de 2026 se habrá cubierto un monto cercano a los 100 millones de pesos, cifra que calificó como inédita en comparación con administraciones anteriores.

En paralelo, resaltó que la institución ha sido fortalecida mediante una reingeniería administrativa y financiera que permitió generar alrededor de 16 millones de pesos en préstamos para trabajadores, cuyos intereses se integran al fondo global para continuar financiando el pago de pólizas.

Respecto a recientes manifestaciones, puntualizó que algunos grupos carecen de representación legal, por lo que no pueden ser reconocidos como interlocutores formales sin contravenir la ley. 

No obstante, reiteró que se mantiene una política de puertas abiertas para atender de manera individual a beneficiarios y familiares, con el compromiso de garantizar una atención digna y cumplir con los adeudos pendientes.


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