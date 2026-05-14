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Tamaulipas

Transportistas enfrentan mayores riesgos y ajustes en seguros

De acuerdo con especialistas, las compañías de seguros mantienen identificadas diversas “zonas rojas” donde se registran más robos y asaltos a transportistas

  • 14
  • Mayo
    2026

El agente de seguros en Matamoros y Reynosa, Óscar Martínez Torres, advirtió sobre un aumento en los riesgos para el transporte de carga en distintas carreteras del país, así como un ajuste en las coberturas debido a la desaceleración económica que afecta tanto a empresas como a aseguradoras.

De acuerdo con el especialista, las compañías de seguros mantienen identificadas diversas “zonas rojas” donde se registran más robos y asaltos a transportistas. Entre los tramos considerados de mayor riesgo destacan el Arco Norte, la carretera México-Pachuca, algunas rutas en Veracruz y un tramo en San Luis Potosí.

Asimismo, explicó que situaciones extraordinarias, como hechos de violencia o incidentes relevantes, pueden detonar alertas temporales. Tal fue el caso reciente en Guadalajara, donde un evento generó controversia sobre la cobertura de vehículos incendiados, lo que llevó a las aseguradoras a catalogar ciertas áreas como de alto riesgo de manera momentánea.

En cuanto a la operación del transporte, detalló que existe una restricción importante en horarios nocturnos. “Entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana son considerados horarios de mayor riesgo, y si las unidades circulan en ese lapso, las compañías pueden aplicar limitaciones en caso de siniestro”, señaló.

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Por otra parte, el agente destacó que durante el primer semestre del año se ha registrado un menor dinamismo económico a nivel nacional, lo que impacta directamente en la contratación de seguros.

“El flujo está lento. El seguro no es un artículo de primera necesidad, y cuando hay falta de recursos, es de lo primero que se recorta”, explicó.

Esta situación ha obligado a empresas transportistas a modificar sus pólizas para reducir costos. Entre los ajustes más comunes se encuentra el cambio de coberturas amplias a responsabilidad civil, así como la reducción del número de unidades aseguradas con protección completa.

“Antes tenían 50 camiones con cobertura amplia, ahora dejan solo 20 y el resto los bajan a responsabilidad civil. Es una forma de seguir operando, cumplir con la obligación y reducir gastos”, indicó.

Finalmente, subrayó que, aunque la demanda de seguros continúa, las condiciones han cambiado, limitando el crecimiento esperado del sector para este año.


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