Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
e5176d67_95cb_4f56_8a67_7f1cd5fa0425_d67e5acc0f
Tamaulipas

Jornada con multiples accidentes viales en Matamoros

La serie de accidentes registrados durante este jueves refleja la alta incidencia de percances viales en Matamoros, en horarios de mayor circulación

  • 05
  • Marzo
    2026

La mañana y tarde de este 5 de marzo de 2026 estuvieron marcadas por diversos accidentes viales en distintos sectores de Heroica Matamoros, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones momentáneas en la circulación.

En un lapso aproximado de una hora se registraron hasta seis percances viales, principalmente choques entre vehículos particulares y algunos impactos por alcance en avenidas de alta circulación de la ciudad.

Entre los incidentes más notorios se reportó la volcadura de una camioneta en el libramiento Emilio Portes Gil, a la altura de la colonia Marta Rita. 

El conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad y perdió el control de la unidad tras intentar esquivar a otro vehículo que realizaba una maniobra de vuelta, lo que provocó que terminara volcado. 

El accidente dejó daños materiales considerables, aunque no se reportaron personas con lesiones graves.

Durante el resto del día también se registraron varios choques menores en diferentes avenidas y cruceros, lo que provocó congestionamiento vial mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados.

En la mayoría de los casos los daños fueron principalmente materiales, sin embargo, los percances generaron momentos de tráfico y movilización de unidades de emergencia en distintos puntos de la ciudad.

La serie de accidentes registrados durante este jueves refleja la alta incidencia de percances viales en Matamoros, especialmente en horarios de mayor circulación, donde el exceso de velocidad, la falta de precaución y las maniobras imprudentes continúan siendo factores que contribuyen a este tipo de incidentes. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

julian_escuela_leer1_caca612b97
Buscan Don Julián lograr su meta de aprender a leer y escribir
Whats_App_Image_2026_02_23_at_3_17_55_PM_c4582b3dc3
Incendio en maquiladora no pudo ser atendido por las autoridades
rgssa_b622432175
Aplicarán operativo permanente contra motocicletas en Matamoros
publicidad

Últimas Noticias

policias_detenidos_tamaulipas_2_ec9c0c31c4
Detienen a cuatro elementos de la Guardia Estatal en operativo
Dia_Internacional_de_la_mujer_1_0be3c95855
8M: camino hacia la igualdad en el Día de la Mujer
loteria_nacional_dia_de_la_mujer_42133a98ff
Lanza Lotería Nacional billete conmemorativo del Día de la Mujer
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×