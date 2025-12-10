Filtran fotos del mega escenario de Bad Bunny en CDMX

Miles de fanáticos finalmente verán a Bad Bunny en la Ciudad de México, donde este 10 de diciembre arrancó la primera de sus ocho fechas del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

Desde horas antes, el recinto comenzó su transformación con una producción que promete marcar un antes y un después en los conciertos masivos de la capital.

Un espectáculo sin precedentes

El artista puertorriqueño apostó por un montaje de dos escenarios, destacando uno que recrea una “casita” típica de Puerto Rico, elemento clave en la narrativa visual del show.

Esta estructura, que conecta al intérprete con sus raíces, ha generado tanto emoción como controversia entre los asistentes.

El despliegue técnico incluye iluminación de alta gama, pantallas monumentales y un diseño sonoro pensado para renovar la forma en que se vive el género urbano en directo.

Cada detalle, desde la curaduría musical hasta la escenografía, busca envolver al público en una experiencia inmersiva.

Ofrece reembolsos por la polémica de “La Casita”

La introducción del segundo escenario provocó inconformidad entre algunos fanáticos, especialmentequienes adquirieron boletos en zonas General A y Pits.

Debido a ello, se habilitó un proceso de reembolso total, incluidos cargos por servicio, para quienes consideren que su visibilidad podría verse afectada.

Durante la residencia del artista en el Coliseo de Puerto Rico, “La Casita” recreaba las tradicionales “paris de marquesina”, un elemento cultural emblemático de la isla.

Su fama fue tal que incluso provocó una demanda en septiembre de 2025: Román Carrasco Delgado, de 84 años, afirmó que su vivienda fue utilizada como modelo sin su consentimiento pleno, además de recibir visitas no deseadas tras volverse viral.

Comentarios