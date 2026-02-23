Podcast
violencia_reynosa_ausentismo_escolar_66734d5da1
Tamaulipas

Violencia en Reynosa provoca ausentismo escolar

Autoridades educativas señalaron que la infancia enfrenta actualmente una realidad compleja, marcada por las secuelas que dejan los hechos violentos

  • 23
  • Febrero
    2026

Los acontecimientos violentos registrados en la frontera de Reynosa están dejando afectaciones graves no sólo en la economía, sino también en el ámbito psicológico de la niñez, situación que ya se refleja en un marcado ausentismo en las escuelas.

violencia-reynosa-ausentismo-escolar.jpg

De acuerdo con Rafael Vera Vargas, supervisor de la Zona Escolar 54, aunque los docentes están acudiendo a los planteles, en varios de ellos la presencia de alumnos es mínima.

“Los maestros acudimos a los planteles, en algunos no hay alumnado, en este plantel hay como 10 alumnos nada más, se le va a hablar a los padres por si desean venir por ellos”, explicó.

El funcionario educativo señaló que la infancia enfrenta actualmente una realidad compleja, marcada por las secuelas que dejan los hechos violentos, los incendios y los sonidos asociados a estos eventos, lo que ha generado miedo, ansiedad y dificultades para que niñas y niños retomen con normalidad sus actividades escolares.

Reconocen ambiente generalizado de temor entre comunidad estudiantil

Vera Vargas reconoció que entre la comunidad escolar se ha generado un ambiente de temor generalizado, el cual consideró comprensible ante los hechos recientes.

“Se crea una psicosis, se justifica por lo que pasó, la situación que pasó en otros estados y aquí también, se justifica el miedo que tiene, que tenemos, no solamente que tiene, pero ya vimos que la situación amaneció en calma, no hay disturbios”, expresó.

violencia-reynosa-ausentismo-escolar.jpg

Mientras tanto, el discurso oficial de que las condiciones de seguridad están mejorando contrasta con lo que se vive en las aulas, donde la baja asistencia se ha convertido en un reflejo directo del miedo que persiste entre las familias.

violencia-reynosa-ausentismo-escolar.jpg

Ante este panorama, el supervisor informó que los docentes ya trabajan en estrategias académicas para intentar cerrar el ciclo escolar, aunque advirtió que recuperar el tiempo perdido resulta prácticamente imposible.

“Recuperar es muy difícil, recuperar no se puede porque el tiempo normal no se cumple, pero sí se trata de priorizar algunos conocimientos y dejar algunos que tienen menos importancia, que son menos relevantes, darles menos tiempo y priorizar aquellos que sí son relevantes, contenidos relevantes, eso es lo que se puede hacer, pero recuperar, nunca se va a poder recuperar”, puntualizó.


