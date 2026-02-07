Cuba racionará combustible ante crisis energética

El Gobierno de Cuba anunció este viernes un plan de emergencia que incluye el racionamiento en la venta de combustible, la promoción del teletrabajo y la implementación de clases semipresenciales en universidades, ante el desabastecimiento energético que atribuye al bloqueo petrolero de Washington.

Las medidas fueron aprobadas en un Consejo de Ministros extraordinario y dadas a conocer en la televisión estatal por los titulares de Trabajo, Transporte, Educación Superior y Educación, así como por el viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva.

Pérez-Oliva afirmó que el Ejecutivo priorizará el combustible disponible para garantizar la “vitalidad de los servicios fundamentales” y las actividades económicas estratégicas, especialmente aquellas que generan divisas como el turismo.

“No vamos a colapsar, porque el pueblo cubano no colapsa”, aseguró.

Asimismo, indicó que se facilitarán trámites para que empresas privadas que puedan hacerlo importen su propio combustible. También anunció la distribución de paneles solares a trabajadores esenciales, centros sociales y bancos.

Las disposiciones retoman lo anunciado la víspera por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien señaló que el plan se inspira en las medidas adoptadas durante el llamado “Periodo Especial” tras la caída del bloque soviético.

El mandatario evocó la “opción cero”, estrategia aplicada en los años noventa ante un escenario de “cero petróleo”, que contemplaba racionamiento extremo, uso de transporte no motorizado y autosuficiencia alimentaria.

En ese sentido, Pérez-Oliva afirmó que se potenciará el desarrollo de la agricultura urbana y doméstica para compensar la caída de la producción agrícola derivada de la escasez de combustible.

Impacto en transporte y centros laborales

El ministro del Trabajo, Jesús Otamendiz, informó que se promoverá el teletrabajo y la reubicación de empleados en empresas estatales.

Por su parte, el ministro de Educación Superior, Walter Baluja, anunció que las universidades adoptarán un modelo híbrido con clases semipresenciales.

En cuanto al transporte, el ministro Eduardo Rodríguez adelantó que los viajes nacionales en tren operarán, por ahora, cada ocho días por destino, como parte de los ajustes.

Una crisis energética prolongada

Cuba enfrenta una crisis energética desde mediados de 2024 debido a fallas en sus centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar combustibles.

La situación se agravó tras la interrupción de suministros clave desde Venezuela y nuevas presiones de Estados Unidos, que firmó el 29 de enero una orden que amenaza con aranceles a países que exporten petróleo a la isla.

Expertos estiman que Cuba requiere unos 110 mil barriles diarios para cubrir su demanda energética. En 2025, Venezuela habría aportado alrededor de 30 mil barriles diarios.

En lo que va del año, la isla solo ha recibido un cargamento de aproximadamente 86 mil barriles procedente de México. Especialistas advierten que, de no llegar nuevos envíos, el país podría enfrentar una situación crítica en los próximos meses.

