Tamaulipas

Vuelca camión cargado de aguacates en Reynosa y desatan rapiña

Un camión que transportaba aguacates de exportación volcó en la vialidad que conecta con el puente internacional Reynosa-Pharr

  • 08
  • Septiembre
    2025

Un camión que transportaba aguacates de exportación volcó en la vialidad que conecta con el puente internacional Reynosa-Pharr, al oriente de la ciudad, provocando una inmediata movilización de habitantes de colonias cercanas.

En lugar de auxiliar en el percance, decenas de personas llegaron con vehículos, cajas y canastas para apropiarse de la mercancía. El accidente dejó centenares de cajas regadas en la carpeta asfáltica, con los aguacates esparcidos a lo largo de varios metros.

La rapiña ocurrió de manera espontánea, sin organización previa, tal como ha sucedido en otros accidentes recientes.

Apenas hace dos meses, un tráiler cargado de mangos volcó en el libramiento Sur y la escena fue similar: ciudadanos acudiendo en tropel para quedarse con la carga.

Autoridades acudieron al sitio, pero la magnitud de la rapiña hizo imposible contenerla.


