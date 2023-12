¿Qué necesito para instalar un simulador Golfzon en mi casa?

Si anhelas vivir la emoción de cada golpe, la precisión de cada swing y la sensación de pertenecer a una comunidad exclusiva de golfistas desde la comodidad de tu hogar, la instalación de un simulador de golf Golfzon es la puerta de entrada a esta experiencia única. ¿Te preguntas qué se requiere para hacer este sueño una realidad? ¡Descúbrelo y conviértete en parte de esta selecta comunidad del golf!

Requisitos de técnicos y de espacio para diferentes modelos:

En el mundo de la tecnología, el espacio físico juega un papel crucial para una experiencia enriquecedora para el usuario. Cada simulador, como Two Vision, Vision Standard / GDR y Golfzon Wave, ofrece dimensiones flexibles que van desde opciones compactas hasta espacios más amplios.

Por ejemplo, Two Vision abarca desde 4.2m de ancho en su configuración mínima hasta 4.7m en la máxima. Estas variaciones permiten a los usuarios personalizar su entorno, adaptándose a sus preferencias y necesidades específicas.

Electricidad

Para su instalación no se requiere un voltaje específico, ya que 110V es suficiente para el funcionamiento óptimo del simulador. No obstante, se recomienda encarecidamente la instalación de un No break/UPS para prevenir posibles daños ocasionados por fluctuaciones en el voltaje.

En Side Sports, proporcionamos el servicio de instalación de este dispositivo, aunque brindamos la opción al cliente de adquirirlo y realizar la instalación por cuenta propia. Sea cual sea la decisión que tome el cliente, estamos aquí para ofrecer asesoramiento y acompañamiento en cada etapa del proceso.

Two Vision:

Mínimas: 4.2 m de ancho x 6 m de largo x 3.2 m de altura

Máximas: 4.7 m de ancho x 8 m de largo x 3.5 m de altura

Vision Standard / GDR:

Mínimas: 3.5 m de ancho x 6 m x 3 m de altura

Máximas: 4.5 m de ancho x 8 m x 3.5 m de altura

Golfzon Wave:

Mínimas: 3 m de ancho x 6 m x 2.8 m de altura

Máximas: 5 m de ancho x 7 m x 3.5 m de altura

Ahora, exploremos el proceso que nuestro equipo de diseño sigue para construir la cabina. Desde la presentación de opciones al cliente hasta la entrega del producto final, brindamos flexibilidad. Los clientes pueden optar por construir la cabina con nosotros directamente o colaborar con su propio arquitecto, con nuestra asistencia en todo momento.

En resumen, para instalar un simulador de golf Golfzon en tu casa, necesitarás un espacio acorde con las dimensiones del modelo seleccionado. Nuestro equipo de diseño se encargará de construir una cabina a medida, brindándote la posibilidad de personalizar tu experiencia de golf en casa.

En un inicio, nuestro equipo te brinda la oportunidad de personalizar la cabina según tus necesidades. Tienes la opción de diseñar y construir tu propia cabina o contar con la ayuda de nuestros expertos para crear una a la medida de tus especificaciones. Sea cual sea tu elección, nuestro equipo estará a tu lado para brindarte asistencia y asesoramiento personalizado en cada paso del camino.

Una vez que el cliente decide, el equipo se dirige al lugar para tomar medidas precisas, asegurándose de que vas a vas a tener la mejor experiencia de tu simulador. Luego, se inicia el proceso de diseño, donde se consideran aspectos estéticos, funcionales y técnicos para garantizar un producto de calidad.

Nuestro servicio de diseño ofrece un acompañamiento integral a lo largo de todo el proceso, brindando asesoramiento experto y garantizando.

Instalación del simulador Golfzon

Una vez culminado y aprobado el proceso de diseño, nuestro equipo de instaladores y técnicos certificados de Side Sports se encargará de llevar a cabo la instalación de tu simulador de manera integral y personalizada en tu hogar. Su experiencia garantiza que el dispositivo se ajuste perfectamente a tus necesidades y al espacio disponible, asegurando que disfrutes al máximo de esta experiencia adaptada a tu entorno personal.

La construcción de la cabina es llevada a cabo por profesionales experimentados que se encargan de cada detalle, desde la estructura hasta la instalación de tecnología avanzada, asegurando que cumpla con los estándares de una empresa a nivel mundial como lo es Golfzon.

Si estás interesado en adquirir uno de estos simuladores, no dudes en contactarnos para más información sobre nuestros servicios y opciones disponibles.

