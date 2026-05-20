Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
operativo_universidad_coahuila1_df7e5321fc
Coahuila

Activan operativo mochila en universidad tras amenaza de tiroteo

La Universidad Carolina reforzó los filtros de acceso con apoyo de la Policía Municipal y de la Policía Cibernética, luego de detectar el mensaje amenazante

  • 20
  • Mayo
    2026

Una amenaza de tiroteo escrita en los baños de la Universidad Carolina activó un operativo especial de revisión de mochilas y vigilancia preventiva la mañana de este miércoles en el sur de Saltillo.

La institución reforzó los filtros de acceso con apoyo de elementos de la Policía Municipal y de la Policía Cibernética, luego de detectar el mensaje amenazante dentro del plantel.

Joel Treviño, oficial mayor de la universidad, explicó que aunque no se confirmó la veracidad de la amenaza, la institución decidió aplicar protocolos preventivos ante el incremento de mensajes similares que han circulado recientemente en distintas partes del país.

Detalló que desde la noche anterior se notificó a las familias sobre las medidas implementadas y desde temprana hora comenzaron las revisiones de mochilas y pertenencias tanto en accesos vehiculares como peatonales.

Indicó que alrededor del 90 por ciento de los estudiantes ya había ingresado al campus sin detectarse situaciones de riesgo, mientras las clases continuaron con relativa normalidad, aunque con algunos retrasos derivados del operativo.

Treviño señaló que es la primera vez que la universidad enfrenta una situación de este tipo y advirtió que los protocolos de vigilancia continuarán durante los próximos días, especialmente ante el inicio del periodo de exámenes.

El directivo hizo además un llamado a estudiantes y familias a evitar este tipo de amenazas o mensajes, al considerar que alteran las actividades escolares y generan preocupación entre la comunidad educativa.

Durante el operativo participaron también prefectos y personal de seguridad interna, quienes permanecieron supervisando aulas y accesos dentro de la institución educativa.

operativo-universidad-coahuila2.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

amenaza_franco_9efb862c6e
Alerta en CUFM por amenazas; despliegan operativo en plantel
IMG_1938_723c3efdd7
Saltillo refuerza vigilancia contra tiraderos clandestinos
willy_zuniga_seguridad_tamaulipas_e17ed132df
Sigue activo operativo por reo fugado en Ciudad Victoria
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_21_at_1_35_34_PM_1_85e1f23442
Tamaulipas realizará la Semana Nacional de Salud Pública
Whats_App_Image_2026_05_21_at_1_26_54_PM_f5da127c1b
Reporta PC saldo blanco por lluvias en Victoria
boda_colectiva_dif_victoria1_62f70f00e7
Apadrina Cd. Victoria a 72 matrimonios en ceremonia colectiva
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_20_at_11_01_43_PM_72055581f7
Arrestan a José 'N' de Proyectos 9; lo llevan al MP
INFO_7_OJOS_a536eafd46
Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
publicidad
×