Advierte IMSS sanciones a quien no asegure empleadas domésticas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llamó a empleadores a cumplir con la afiliación obligatoria de las personas trabajadoras del hogar, al recordar que desde 2023 esta disposición está establecida en la Ley del Seguro Social y su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas.

La dependencia informó que no registrar a este sector puede generar la aplicación de un capital constitutivo, es decir, que en caso de accidente o enfermedad de la trabajadora no afiliada, el IMSS cubrirá la atención médica, pero posteriormente cobrará el costo al empleador, el cual puede ser mayor al pago regular de cuotas.

Jorge Alberto Ocampo Hidalgo, jefe del Departamento de Supervisión de Afiliación Vigencia del IMSS en Coahuila, explicó que esta medida busca garantizar condiciones laborales dignas y el acceso a la seguridad social para quienes realizan labores domésticas.

Detalló que la afiliación permite acceso a servicios médicos, incapacidades, pensiones por invalidez, guarderías, ahorro para el retiro y créditos de vivienda, además de la posibilidad de registrar beneficiarios como familiares directos.

El instituto precisó que el registro puede realizarse en línea o de manera presencial en subdelegaciones ubicadas en municipios como Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas, Piedras Negras y Ciudad Acuña.

Asimismo, indicó que las cuotas se calculan con base en el salario y los días trabajados, y pueden pagarse en distintos esquemas, desde periodos diarios hasta anuales.

Finalmente, el IMSS exhortó a empleadores a regularizar la situación laboral de este sector, que incluye actividades como limpieza, cocina, cuidado de menores o adultos mayores, con el fin de evitar sanciones y garantizar derechos básicos de seguridad social.

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