Advierten retos para pymes ante reducción de jornada laboral

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Coahuila Sureste advirtió que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, aprobada en lo general y con aplicación gradual hasta 2030, representará un reto significativo para las pequeñas y medianas empresas, especialmente en términos de costos y productividad.

El presidente del organismo en Coahuila, Arturo Reveles Márquez, explicó que las pymes ya enfrentan ajustes derivados de reformas previas, como el aumento en días de vacaciones y descansos obligatorios, lo que ha obligado a muchas a contratar más personal para cubrir turnos y mantener operaciones.

Señaló que, si las empresas no logran incrementar su productividad y eficiencia, la reducción de la jornada podría traducirse en mayores costos laborales, afectando principalmente a negocios de menor tamaño, que cuentan con márgenes financieros más limitados.

Ante este escenario, Reveles Márquez destacó que la adopción de tecnología y el uso de herramientas como la inteligencia artificial se perfilan como alternativas para que las empresas optimicen procesos, reduzcan cargas operativas y mantengan su plantilla laboral sin recurrir a incrementos desproporcionados en costos.

Respecto al impacto en la salud mental de los trabajadores, consideró que este aspecto ya se encuentra regulado y supervisado mediante la normativa vigente, como la NOM-035, por lo que no prevé mejoras directas en este rubro dentro de la entidad, derivado de la reforma de 40 horas.

Advirtió que, a diferencia de Coahuila —donde la formalidad laboral es alta—, en otras regiones del país la reducción de la jornada podría impulsar la informalidad, al no existir condiciones inmediatas para sostener la productividad con menos horas de trabajo.

