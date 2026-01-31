Senado alista jornada laboral de 40 horas, aplicable hasta 2030

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado dejaron listo el proyecto de dictamen para reducir la jornada laboral en México a 40 horas semanales, una reforma que se aplicará de manera gradual y que se concretará plenamente en el año 2030.

Reforma constitucional en puerta

La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea modificar el Artículo 123, apartado A, de la Constitución para establecer que “la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la Ley”.

El dictamen se prevé discutir y votar durante el periodo ordinario de sesiones que inicia este domingo 1 de febrero, con la intención de aprobarlo en la segunda quincena del mes.

Aplicación gradual hasta 2030

De acuerdo con el proyecto, la reducción de la jornada será paulatina durante los próximos cinco años.

En 2026 se mantendrá la jornada semanal de 48 horas; en 2027 se reducirá a 46; en 2028 a 44; en 2029 a 42, y finalmente en 2030 se alcanzarán las 40 horas semanales.

Un artículo transitorio establece que, una vez promulgada la reforma constitucional, el Congreso contará con un plazo de 90 días para realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y garantizar la aplicación gradual de la medida.

Descanso y tiempo extra

El dictamen reafirma que por cada seis días de trabajo las personas deberán disfrutar de al menos un día de descanso con goce de salario íntegro.

Además, el tiempo extraordinario no podrá exceder de 12 horas a la semana, distribuibles en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días.

En caso de que se exceda ese límite, el empleador estará obligado a pagar un 200 por ciento adicional sobre el salario correspondiente a la jornada ordinaria.

La reforma también prohíbe que menores de 18 años laboren tiempo extra.

Argumentos de salud y productividad

En la exposición de motivos, los senadores subrayan que el exceso de horas de trabajo se traduce en mayor estrés, menor concentración, aumento de enfermedades crónicas y mayor riesgo de accidentes laborales.

Señalan que, contrario a la creencia de que más horas implican mayor productividad, la evidencia demuestra que jornadas más cortas mejoran la eficiencia, reducen el ausentismo y fortalecen el compromiso de los trabajadores.

El documento recuerda que, desde la Constitución de 1917, no se había realizado una actualización sustancial en materia de jornada laboral.

Según datos de la OCDE, en México una persona trabaja en promedio 2 mil 124 horas al año, 23 por ciento más que el promedio de otros países miembros del organismo, sin que ello se refleje en mejores niveles de productividad o calidad de vida.

Las comisiones concluyen que la reducción de la jornada laboral no solo es un acto de justicia social, sino también una medida de salud pública para avanzar hacia un modelo de trabajo más humano, equilibrado y saludable.

