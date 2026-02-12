Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
c5d9ab41_73ba_4d46_a6cd_549defc08852_43894268f4
Coahuila

La Rotonda del Amor florece por el Día de San Valentín

Esta tradición lleva ya varios años realizándose y ha crecido de manera constante, tanto en número de vendedores como de clientes

  • 12
  • Febrero
    2026

Con la llegada del Día del Amor y la Amistad, la emblemática rotonda de la colonia Saltillo 2000 se transforma en un vibrante punto de encuentro para quienes buscan el regalo perfecto. Ubicada casi a la salida de Saltillo rumbo a Torreón, este espacio se llena de globos, flores, peluches y arreglos en tonos rojos y rosas, ganándose el nombre de “La Rotonda del Amor”. La iniciativa, impulsada por comerciantes locales, recuerda al ya conocido Mercadito del Amor de la colonia Mirasierra, consolidándose como otra opción para celebrar la fecha en la ciudad.

De acuerdo con los propios locatarios, esta tradición lleva ya varios años realizándose y ha crecido de manera constante, tanto en número de vendedores como de clientes. 

La experiencia les ha demostrado que no solo estudiantes y jóvenes acuden en busca de un detalle especial, sino también amas de casa, trabajadores y hasta músicos que salen a dar serenata. 

Incluso quienes terminan el tercer turno o regresan a casa durante la madrugada aprovechan para comprar un obsequio y sorprender a esa persona especial.

Así, la Rotonda del Amor se posiciona como uno de los principales puntos de venta alusivos al 14 de febrero en Saltillo. Tanto al oriente como al poniente de la ciudad, los espacios dedicados a esta celebración continúan creciendo, convirtiéndose en una tradición que año con año llena de color, comercio y muestras de afecto a la capital coahuilense.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_5899_ad1de9ac29
Llegan las rosas para los enamorados de Saltillo
finanzas_y_amor_2fe0bb3a52
El amor y las finanzas no deben pelearse; lo mejor es hacer match
Whats_App_Image_2025_02_11_at_9_32_34_PM_dc52d42e3f
Un menú especial para celebrar este 14 de febrero
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_13_at_5_48_55_PM_e38a52bb23
'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera
Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
bad_bunny_carlos_correa_beisbol_a091130abe
Bad Bunny intentó pagar seguro para Correa en Clásico Mundial
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_45_23_PM_a300f30b5c
Garantiza San Pedro recursos para sus 181 colonias
publicidad
×