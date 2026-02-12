La Rotonda del Amor florece por el Día de San Valentín

Con la llegada del Día del Amor y la Amistad, la emblemática rotonda de la colonia Saltillo 2000 se transforma en un vibrante punto de encuentro para quienes buscan el regalo perfecto. Ubicada casi a la salida de Saltillo rumbo a Torreón, este espacio se llena de globos, flores, peluches y arreglos en tonos rojos y rosas, ganándose el nombre de “La Rotonda del Amor”. La iniciativa, impulsada por comerciantes locales, recuerda al ya conocido Mercadito del Amor de la colonia Mirasierra, consolidándose como otra opción para celebrar la fecha en la ciudad.

De acuerdo con los propios locatarios, esta tradición lleva ya varios años realizándose y ha crecido de manera constante, tanto en número de vendedores como de clientes.

La experiencia les ha demostrado que no solo estudiantes y jóvenes acuden en busca de un detalle especial, sino también amas de casa, trabajadores y hasta músicos que salen a dar serenata.

Incluso quienes terminan el tercer turno o regresan a casa durante la madrugada aprovechan para comprar un obsequio y sorprender a esa persona especial.

Así, la Rotonda del Amor se posiciona como uno de los principales puntos de venta alusivos al 14 de febrero en Saltillo. Tanto al oriente como al poniente de la ciudad, los espacios dedicados a esta celebración continúan creciendo, convirtiéndose en una tradición que año con año llena de color, comercio y muestras de afecto a la capital coahuilense.

