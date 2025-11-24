Agricultores reforzarán bloqueo en la Matamoros–Monterrey

Durante una reunión entre los manifestantes, se acordó continuar con el monitoreo de cada una de las posiciones establecidas en la zona de protesta.

Los participantes coincidieron en que no es necesario hacer correcciones por el momento y que será mañana cuando se refuercen las acciones.

En el encuentro, los agricultores pactaron duplicar o incluso triplicar la presencia en los puntos asignados para fortalecer el bloqueo programado en la carretera Matamoros–Monterrey, específicamente en el kilómetro 49.

Calificaron el acuerdo como un compromiso colectivo y enfatizaron que “es ahora o nunca” para hacer valer sus demandas.

