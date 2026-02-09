'Canciones de cuna' serán estrategia de salud mental infantil

Cantar canciones como “a la ruru niño”, abrazar y hablar con afecto a bebés y niñas y niños pequeños se ha convertido en una estrategia clave para prevenir problemas de salud mental en Coahuila. La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) promueve el uso de canciones de cuna y el trato cariñoso como herramientas de protección emocional desde los primeros años de vida, al considerar que el desarrollo neurológico temprano es determinante para el bienestar futuro.

PRONNIF destaca impacto del afecto en el desarrollo cerebral

La procuradora María Teresa Araiza explicó que estudios científicos han demostrado que los primeros tres años de vida son decisivos para el desarrollo cerebral, contrario a la creencia de que los bebés “no se dan cuenta” de su entorno. En ese periodo, el contacto afectivo, la voz, el canto y la cercanía física influyen directamente en la regulación emocional y la salud mental a largo plazo.

Omisiones de cuidado concentran intervenciones institucionales

La PRONNIF advirtió que la falta de cuidados básicos —como no atender enfermedades a tiempo, no llevar a vacunar a los menores, dejarlos solos o descuidar su entorno emocional— puede constituir omisiones de cuidado, uno de los principales motivos de intervención de la institución. Tan solo el año pasado, más de una tercera parte de los casos atendidos estuvieron relacionados con este tipo de situaciones.

Autoridades detectan afectaciones emocionales tras pandemia

Araiza señaló que, tras la pandemia, se detectó un incremento de ansiedad, tristeza y alteraciones emocionales en niñas, niños y adolescentes, muchas veces invisibilizadas. Ante este panorama, el enfoque institucional ha priorizado la prevención y la sensibilización, más que las medidas punitivas, promoviendo una cultura de cuidado integral que incluya salud física, emocional y afectiva.

Programas socioemocionales buscan fortalecer habilidades en menores

Estas acciones se articulan con programas estatales de salud mental y educación socioemocional, como los que se implementan en escuelas para fortalecer habilidades como autoconocimiento, autocontrol y empatía, especialmente en etapas clave como la adolescencia, donde los efectos de una infancia con carencias afectivas suelen manifestarse con mayor claridad.

Consejo Infantil promueve participación de niñas y niños

Además, la procuradora destacó la importancia de involucrar a niñas y niños en la difusión de estos mensajes a través de espacios como el Consejo Consultivo Infantil, donde son ellos mismos quienes comparten experiencias y recomendaciones con sus pares, reforzando la identificación y el acompañamiento emocional entre iguales.

La PRONNIF, en coordinación con el DIF Coahuila y la Secretaría de Salud, reiteró el llamado a madres, padres y cuidadores a atender de manera oportuna la salud física y emocional de la niñez, al subrayar que el peor riesgo no es una sanción institucional, sino el impacto que una infancia sin cuidados puede tener en la vida futura de niñas y niños.

Comentarios