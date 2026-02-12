Una persona lesionada tras choque múltiple en San Pedro
De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, en el percance participaron dos automóviles particulares y dos camionetas
Un accidente vial entre cuatro vehículos dejó como saldo a una persona lesionada la tarde de este jueves en el municipio de San Pedro.
El reporte movilizó a corporaciones de auxilio hacia el cruce de la avenida Roberto Garza Sada y Bosque Negro, en la colonia Bosques del Valle.
De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, en el percance participaron dos automóviles particulares y dos camionetas.
Paramédicos confirmaron que uno de los conductores resultó herido, por lo que permaneció en el sitio en espera del pase médico correspondiente.
Las unidades de Protección Civil y elementos de la Policía y Tránsito sampetrinos realizaron maniobras para el retiro de los vehículos involucrados y descartaron riesgos adicionales en la zona.
