Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_06_59_PM_1_f0ca93639b
Nuevo León

Una persona lesionada tras choque múltiple en San Pedro

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, en el percance participaron dos automóviles particulares y dos camionetas

  • 12
  • Febrero
    2026

Un accidente vial entre cuatro vehículos dejó como saldo a una persona lesionada la tarde de este jueves en el municipio de San Pedro.

El reporte movilizó a corporaciones de auxilio hacia el cruce de la avenida Roberto Garza Sada y Bosque Negro, en la colonia Bosques del Valle.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, en el percance participaron dos automóviles particulares y dos camionetas.

Paramédicos confirmaron que uno de los conductores resultó herido, por lo que permaneció en el sitio en espera del pase médico correspondiente.

Las unidades de Protección Civil y elementos de la Policía y Tránsito sampetrinos realizaron maniobras para el retiro de los vehículos involucrados y descartaron riesgos adicionales en la zona. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

modulo_vacunacion_sarampion_7c1fef2003
Madrugan regiomontanos para vacunarse contra el sarampión
dia_mundial_radio_jgp_15b8d4876d
Hoy es el Día Mundial de la Radio; así sobrevive a la era digital
Whats_App_Image_2026_02_13_at_12_51_45_AM_60e08a9b09
‘Me siento honrado y agradecido’: Juan Fernando
publicidad

Últimas Noticias

rusia_ucrania_reunion_ginebra_b73c9188e2
Rusia y Ucrania retomarán diálogo en Ginebra la próxima semana
modulo_vacunacion_sarampion_7c1fef2003
Madrugan regiomontanos para vacunarse contra el sarampión
sandiwara_de_que_trata_michelle_yeoh_6a44e96966
De qué trata 'Sandiwara' nuevo corto de Sean Baker
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
HA_2_Pn_HS_Ws_A_Aid_L9_805e04e518
Tigres golea 4-1 al Forge FC y espera rival en la 'Conca'
publicidad
×