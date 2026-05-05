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Tamaulipas

Piden a Mario López formalizar denuncias de huachicol fiscal

El secretario de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas, calificó como "pérdida de tiempo" las declaraciones del diputado federal y le pidió tomar acciones

  • 05
  • Mayo
    2026

El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, calificó como una "pérdida de tiempo" las recientes declaraciones del diputado federal Mario López Hernández, quien vinculó a diversos políticos tamaulipecos con el huachicol fiscal.

En entrevista tras la ceremonia de toma de protesta de bandera de 322 conscriptos del Servicio Militar Nacional en el 77 Batallón de Infantería, Villegas González enfatizó que, ante acusaciones de esta índole, la vía correcta es el cauce institucional.

"Aquí todo es transparencia, y el que tenga algo que decir, que lo diga ante las autoridades correspondientes; hacerlo formalmente donde debe ser, no ante los medios", puntualizó el funcionario estatal. 

Al ser cuestionado sobre si el legislador busca obtener "raja política" con estos señalamientos, el Villegas González se limitó a sugerir que dicha pregunta debe dirigirse al propio diputado, reiterando que el Gobierno del Estado no ha emitido posicionamientos al respecto.

Partido Verde se deslinda de "La Borrega"

En paralelo a estas reacciones, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tamaulipas emitió un comunicado oficial para desmarcarse de las declaraciones de Mario López Hernández.

Manuel Muñoz Cano, delegado del partido, precisó dos puntos clave:

Independencia política: Aclaró que López Hernández no pertenece a las filas del Verde, sino que es un candidato "prestado" por Morena, por lo que sus dichos no representan la postura ni los valores de su institución.

Exhorto legal: El partido instó al legislador a presentar las denuncias formales ante las autoridades competentes ante la gravedad de sus imputaciones.

"En el Partido Verde de Tamaulipas somos aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de los gobiernos responsables y honestos, pero nunca vamos a respaldar a actores políticos vinculados con el huachicol fiscal, el crimen o la corrupción", concluyó Muñoz Cano


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