Coahuila

Anuncia Coahuila edición 2026 del evento Correcaminazo

El Correcaminazo, ruta todoterreno en Coahuila, se prepara para su edición 2026, del 6 al 8 de febrero, con Parras de la Fuente como destino principal

  • 26
  • Enero
    2026

El Correcaminazo, una de las rutas todoterreno más importantes de Coahuila, se prepara para su edición 2026, con Parras de la Fuente como uno de sus destinos principales para los entusiastas del "razer" (RZR), cuatrimotos y vehículos 4x4. 

Julio Rodríguez, organizador del evento, anunció en una rueda de prensa, acompañado de autoridades de turismo, que este año se ha diseñado una nueva ruta dentro del recorrido, que atraerá a pilotos no solo de Coahuila, sino también de otros estados y del vecino país.

El XV Aniversario del Correcaminazo Saltillo-Parras se llevará a cabo del 6 al 8 de febrero de 2026. El recorrido tradicional comenzará en Saltillo y concluirá en Parras, abarcando desafiantes brechas, ríos y caminos de terracería.

Rodríguez también destacó que parte de las ganancias del evento se donarán en beneficio de zonas ejidales del estado, subrayando el compromiso social del evento.


