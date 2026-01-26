Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nuevo_titular_agua_ramosarizpe_2f35341ce8
Coahuila

Designan nuevo titular de Agua y Saneamiento en Ramos Arizpe

Enrique Alatorre dejó la gerencia general de EMAS en Ramos Arizpe por motivos de salud, según informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino

  • 26
  • Enero
    2026

La dirección de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) de Ramos Arizpe registró este lunes un cambio de titularidad luego de que Enrique Alatorre dejara el puesto de gerente general por motivos de salud, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Enrique Alatorre se separa del cargo a partir de febrero debido a una condición médica que requiere atención, según detalló el presidente municipal, quien explicó que la decisión se tomó atendiendo esta situación personal y organizacional. 

Gutiérrez Merino destacó que Alatorre desempeñó sus funciones durante el último año y coordinó diversas acciones operativas al frente de EMAS.

En sustitución de Alatorre, fue designado Nicanor Aguirre Flores, quien asumirá la responsabilidad de dirigir las actividades administrativas y operativas del organismo operador de agua, con el encargo de dar continuidad al trabajo realizado y atender las necesidades de servicio de la comunidad de Ramos Arizpe. 

El alcalde subrayó que Aguirre cuenta con experiencia en funciones relacionadas con el sector, incluida su participación en la extinta COMPARA.

Al asumir el cargo, Aguirre agradeció la confianza depositada por la autoridad municipal y se comprometió a desempeñar sus funciones de manera responsable, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento y dar seguimiento a proyectos pendientes.

El alcalde instruyó al nuevo gerente a mantener y fortalecer las acciones encaminadas a mejorar el abasto de agua y la gestión de EMAS, señalando que estos temas son prioritarios para el bienestar de la población. 

Gutiérrez Merino explicó que el cambio de titularidad se realizó con base en criterios de gestión y con la finalidad de asegurar la operación constante del organismo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_3796_ce6cfe7fbe
Recaudación del predial en Ramos Arizpe crece 15% en 2026
Whats_App_Image_2025_06_10_at_9_16_03_PM_47cb579848
Ofrecerá Ramos Arizpe 2,000 vacantes tras recorte en GM
IMG_5487_5257b71807
Coahuila activa protocolo tras despidos en industria automotriz
publicidad

Últimas Noticias

gilberto_mora_rayados_0a074baeb3
Lesión dejaría fuera a Gilberto Mora ante Rayados
EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T133934_864_d2df95a228
Alcanzan temperaturas de hasta 50°C por ola de calor en Australia
cinta_policia_1_6e249aa93b
Aseguran más de mil litros de combustible en costas de Michoacán
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×