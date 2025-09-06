Cerrar X
Coahuila

Anuncia Tomás Gutiérrez renovaciones en la Alameda de Ramos

El alcalde Tomás Gutiérrez anunció una serie de mejoras en la Alameda de Ramos Arizpe, que incluirán la reforestación de áreas verdes y rehabilitación de juegos

  • 06
  • Septiembre
    2025

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció una serie de mejoras en la Alameda de Ramos Arizpe, que incluirán la renovación total del alumbrado público, la rehabilitación de juegos infantiles y la reforestación de áreas verdes, con el objetivo de ofrecer un espacio más seguro y atractivo para las familias.

Durante un recorrido de supervisión, acompañado por el secretario de Embellecimiento Urbano, César Flores Jiménez, el edil revisó las condiciones de cableado, postes, árboles y mobiliario, a fin de programar las acciones en los próximos días.

WhatsApp Image 2025-09-06 at 1.39.55 PM.jpeg

Entre los trabajos previstos se encuentran la sustitución de juegos infantiles en mal estado, la instalación de botes de basura adicionales, el cambio de luminarias por un sistema más eficiente y de mayor espectro, así como la plantación de decenas de árboles que refuercen la cobertura verde.

WhatsApp Image 2025-09-06 at 1.39.56 PM (2).jpeg

El alcalde subrayó que este espacio es un punto de encuentro clave para los habitantes y visitantes, por lo que su renovación busca mejorar la experiencia de convivencia y recreación.

La Alameda, ubicada en el sector Valle de Las Labores de la colonia El Capitán, colinda con atractivos como Dinolandia, Aqua Ramos, el Museo de Historia de Ramos Arizpe y la Casa de la Cultura, lo que la convierte en un espacio integral de gran valor social y cultural.


