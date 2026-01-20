Avanza regularización en Urbivilla; alertan por fraudes

La regularización de predios en la colonia Urbivilla, en Ramos Arizpe, registra avances importantes, pero también mantiene encendida la alerta por fraudes en la venta ilegal de terrenos, advirtió el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila, Ángel Mahatma, al llamar a la ciudadanía a no entregar dinero sin antes verificar la legalidad de los predios.

El funcionario explicó que la SEVOT trabaja de manera coordinada con el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, la Comisión Estatal de Vivienda, notarios y autoridades registrales para dar certeza jurídica a las familias asentadas en Urbivilla, donde se estima la existencia de alrededor de 930 lotes.

Actualmente, detalló, 16 escrituras ya se encuentran en proceso, y cerca del 70 por ciento de los lotes cuenta con contratos, lo que permite avanzar en la formalización de la propiedad y el acceso a servicios básicos.

“Regularizar no solo es tener un papel, es abrir la puerta a servicios, seguridad jurídica y patrimonio para las familias. Por eso es importante que quienes ya están dentro del convenio concluyan sus pagos y trámites, porque si el acuerdo vence, el proceso se complica”, señaló.

Mahatma advirtió que uno de los principales problemas detectados en la zona es la venta irregular de terrenos por personas que no son propietarias, aprovechándose del desconocimiento de la gente. Subrayó que el hecho de que alguien tenga años asentado en un predio no significa que sea su dueño legal.

Por ello, insistió en que nadie debe dar un solo peso sin antes acudir a la SEVOT o al Instituto Registral y Catastral para verificar la situación jurídica del terreno. “Cuesta mucho ganarse el dinero como para regalarlo a quien abusa de la necesidad de la gente”, afirmó.

El secretario también anunció el arranque de campañas de información, tanto en papel como en redes sociales, luego de detectar que cerca del 75 por ciento de las personas que viven en asentamientos irregulares tiene acceso a redes, lo que permitirá alertar de manera más directa sobre estos fraudes y los pasos correctos para comprar un terreno.

En el caso específico de Urbivilla, destacó que el convenio firmado permite avanzar en un proceso ordenado de regularización.

Finalmente, el titular de la SEVOT reiteró que cualquier intento de apropiación ilegal de predios debe denunciarse de inmediato, ya que los delitos prescriben si no se actúa a tiempo. “En el gobierno del estado no se solapa a nadie. La denuncia oportuna es clave para frenar estos abusos”, concluyó.

Comentarios