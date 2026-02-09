Podcast
ine_coahuila_57e95510bf
Coahuila

Últimas horas para hacer trámites de su credencial de lector

El organismo electoral implementará una medida especial: el 10 de febrero los módulos brindarán servicio de manera continua durante 24 horas

  09
  Febrero
    2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila informó que el plazo para realizar trámites de actualización de la credencial para votar fue ampliado hasta el próximo 10 de febrero, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana en las elecciones de 2026. Esta prórroga representa la última oportunidad para que la población regularice su situación en el padrón electoral.

Durante este periodo, la ciudadanía puede acudir a los módulos del INE para efectuar cambios de domicilio, corrección de datos personales, inscripción al padrón electoral o la renovación de credenciales vencidas. Para hacer frente a la alta demanda, el organismo electoral implementará una medida especial: el 10 de febrero los módulos brindarán servicio de manera continua durante 24 horas.

Las autoridades electorales hicieron un llamado a la población para no dejar el trámite al último momento y así evitar largas filas o contratiempos. Asimismo, reiteraron la importancia de contar con una credencial vigente, no solo como identificación oficial, sino como una herramienta fundamental para ejercer el derecho al voto.


