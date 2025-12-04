Podcast
Coahuila

Ampliación de carretera Saltillo-Derramadero terminaría en junio

Esta obra que se ha hecho necesaria por dos razones: el intenso tráfico de trabajadores a las empresas ubicadas en ese valle, y los numerosos accidentes

  • 04
  • Diciembre
    2025

La ampliación de la carretera a Derramadero podría quedar lista a mediados del año próximo, pues aún está pendiente la construcción de dos puentes vitales para la obra, afirmó el Secretario de Infraestructura, Miguel Ángel Algara Acosta.

“Nos falta lo más importante que son los dos puentes, el de La Angostura y el de Las Coloradas, y va a haber un momento en el que desviemos el tráfico hacia las partes nuevas y vamos a trabajar en la actual vialidad”.

Esta obra que se ha hecho necesaria por dos razones: el intenso tráfico de trabajadores a las empresas ubicadas en ese valle, y los numerosos accidentes que se han presentado a lo largo de los años por ser una vía de dos carriles.

rgew.jpg

Algara Acosta dijo que una vez que concluyan las obras en el sistema vial Abastos-Independencia en Torreón y la carretera a Derramadero, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas dará a conocer sus obras insignia para 2026.

“Tenemos dos obras que tenemos qué terminar, que ya están fondeadas y que hay que concluir (…) son dos obras muy importantes, de las más grandes del estado, que fueron proyectadas y programadas a 18 meses.

“Una vez que terminemos esas obras, y que nos reunamos con el Gobernador para la planificación de las obras prioritarias en 2026, ya les podremos decir qué haremos… sería a finales de este año, principios del año que viene”.

Señaló que para este año, se invertirán entre mil 500 y mil 700 millones de pesos, con la mayor parte de los recursos provenientes del Impuesto Sobre Nóminas.


